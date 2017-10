Mihail Neamtu dezvaluie ca a fost hartuit sexual de un preot anglican pe cand era student doctorand in UK

Neamtu relateaza pe Facebook , intr-un post scris in limba engleza, ca incidentul s-a petrecut pe 5 august 2005, pe cand era doctorand in teologie la King's College din Londra. In acea zi a acceptat invitatia la cina a unui "distins preot anglican, Dr Hugh Wybrew".Mihail Neamtu mentioneaza ca il cunostea de mai multi ani pe Dr Wybrew si ca i s-a parut un preot erudit, dar ca in acea zi acesta i-a lasat "o cu totul alta impresie: cea a unui pradator sexual".La cina, povesteste Neamtu, preotul i-a oferit o masa bogata, cu vin si branzeturi frantuzesti, iar pe durata conversatiei i-a facut numeroase complimente, cerandu-i inclusiv sa il tutuiasca. "La acel moment nu eram insurat, iar Dr Wybrew parea sa se bucure de acest statut al meu", a scris el.Politicianul povesteste ca pe parcursul serii a inceput sa se simta din ce in ce mai inconfortabil, nu numai din cauza - spune el - "a sustinerii ferme a preotului pentru casatoriile de acelasi sex, dar mai ales din cauza acelor aluzii ciudate si constante".Cand i-a transmis ca doreste sa mearga sa doarma, preotul, in loc sa ii indice pur si simplu camera de oaspeti, a tinut sa-l conduca. "M-am trezit escortat de un individ de varsta mijlocie care flirta cu mine. (...) Gesturile sale senzuale erau evidente pentru mine, si totusi inspaimantatoare"."Apoi, acest asa-zis preot celibatar s-a intors spre mine si a inceput sa ma imbratiseze, impotriva vointei mele. Cand m-a atins pe gat si mi-a sarutat lobul urechii, am simtit ca o sa vomit", a povestit Neamtu.El mai mentioneaza si ca a descoperit in computerul preotului zeci de linkuri spre site-uri "cu continut homosexual explicit"."Multumesc lui Dumnezeu ca orientarea mea sexuala a fost mereu clara pentru mine (...) Imi doresc ca Biserica Anglicana sa-l dea afara pe acest individ libidinos", a conchis Neamtu.