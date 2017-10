Raluca Turcan: Fix cand la Bucuresti sosea cea mai ampla misiune economica americana, ministrul PSD al Finantelor anunta o taxa suplimentara de 2%

Redam postarea integrala a Ralucai Turcan:

PSD catre investitorii straini: 2% taxe suplimentare in loc de "Bun venit"!PSD si ALDE, prea corupte si incompetente ca sa fructifice pentru cetateni relatiile privilegiate pe care Romania le-a construit cu Statele Unite ale Americii.Dupa vizita presedintelui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Trump, in baza angajamentului de predictibilitate afirmat de presedinte, zeci de companii americane si-au exprimat interesul sa investeasca in Romania.Fix in ziua in care la Bucuresti sosea cea mai ampla misiune economica americana, din care fac parte companii cu cifre de afaceri de ordinul sutelor de miliarde de dolari, ministrul PSD al Finantelor anunta o taxa suplimentara de 2%, menita sa acopere realitatea ca bugetul de stat a fost drenat spre clientii PSD si ALDE.Un alt semn al incoerentei si incompetentei acestei guvernari, dupa taxa pe gospodarie, split TVA si toate celelalte propuneri demente cu care au poluat spatiul public si distrus orice credibilitate.Am mai vazut in aceste zile si laudele de sine ale unor reprezentanti ai guvernarii PSD-ALDE pe tema misiunii economice americane.Nicio companie, romaneasca sau straina, nu vrea sa fie solidara cu sistemul mafiot de guvernare al PSD si ALDE! Nicio companie nu vrea sa finanteze clanurile PSD si ALDE care acum se lupta pentru putere pentru ca mai tarziu sa se denunte la DNA!Companiile romanesti si straine vor ca in Romania sa se respecte legea, vor ca institutiile de aplicare a legii sa fie lasate sa isi faca datoria, iar statul sa incurajeze investitiile si crearea de locuri de munca pentru romani.Companiile nu au dorit nici abuzul ordonantei 13, nici confiscarea de lichiditati, care s-ar fi legiferat prin TVA-split si nici ca 2% sa fie luati cu japca pentru a finanta alocarile de fonduri catre clientii politici ai domnilor Dragnea si Tariceanu.Cu PSD si ALDE la guvernare, tara stagneaza, iar cei multi se simt inselati in asteptarile lor legitime. Probabil ca doar clientela domnilor Dragnea si Tariceanu e multumita si prospera.