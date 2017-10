Liviu Dragnea anunta pe Facebook productii record la grau si la floarea soarelui

"Dincolo de toate conflictele politice, masurile adoptate de Guvernarea #PSD isi arata rezultatele!Dupa productiile record la grau din aceasta toamna, iata ca si la floarea-soarelui avem vesti foarte bune!Mai mult, asa cum ne-am angajat in #Programul de guvernare, la data de 16 octombrie am inceput plata subventiilor pentru fermieri", a scris liderul PSD, pe contul lui de Facebook.Anuntul sefului PSD nu a fost intampinat prea bine de internauti, in conditiile in care pe prima pagina de comentarii abunda criticile."Traiasca partidul. A crescut productia la hectar! Urmeaza sa creasca si cantitatea de lapte per vaca. Pute scoala comunista in anuntul asta", a scris un internaut."Sa trăiască tovarășul, mulțumim ca s-a rugat pentru noi și au fost ploi multe, astfel încât țara noastră este fruntașă la producția de grâu, floarea soarelui și alte plante care vegetează prin parlament, guvern ...Trăiască partidul", a comentat un altul.Un alt comentator se indoieste ca ar fi vorba de postarea proprie a lui Liviu Dragnea: "Guvernarea PSD a dat o recoltă îmbelşugată de floarea soarelui...\uD83D\uDE06\uD83D\uDE03 Nu cred că e postarea proprie a d lui Dragnea, fiindcă informația e formulată penibil"."Perfect! Înseamnă că se va ieftini uleiul de floarea-soarelui! Aaa, scuze, am uitat că ați mărit prețul la combustibili, și că datorită programului de guvernare PSD țara e cu un picior în groapa. Îndrăznește să crezi că nu scapi nepedepsit! ;) "', comenteaza alt internaut.Un comentator se intreaba daca recoltele au fost cumva insamantate in decembrie (cand PSD a castigat alegerile parlamentare) in timp ce un altul arata cu degetul la biserica: "Eu parca as multumi lui Arsenie Boca pentru productia record decat lui Liviu Dragnea......dar na...eu sunt mai pios asa.Sunt convins ca toti europenii se bucura de cresterea lor datorata programului vostru de guvernare".