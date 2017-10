Traian Basescu, Dan Andronic, Adrian Sarbu, Ovidiu Putura - saptamana viitoare la Comisia SRI

"Saptamana viitoare avem confirmata participarea domnului Putura pentru ziua de marti, la ora 13.30, sa continuam audierile, avem confirmata prezenta lui Traian Basescu, nu stim inca ziua, mai sunt inca doua persoane cu care am avut discutii si care au spus ca vor veni saptamana viitoare in functie de programul comisiei si al domniilor lor - este vorba de Dan Andronic si Adrian Sarbu, fostul patron al PRO TV", a precizat joi Claudiu Manda, presedintele comisiei, dupa sedinta in care a fost audiata Elena Udrea.