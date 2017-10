Codrin Stefanescu (PSD): Prefectii ar trebui sa redevina politici, cum erau pe vremea lui Nastase

"Am venit la Giurgiu pentru ca Giurgiu este campion, este pe locul unu pe tara, se bate cu Teleorman, Olt, Dolj, Vaslui, Vrancea si sunt campioni: jos palaria. Vom lucra inclusiv la Legea administratiei, sunt opinii in partid printre care si a mea ca prefectii trebuie sa redevina politici cum erau inainte, pe vremea lui Nastase, ca sa ai garantia ca programul tau de guvernare si tot ce implementezi are si suport politic. Anume voi, cei din presa, cand spuneti 'prefectul nu a facut', imi asum eu, ca partid, si spun 'aveti dreptate, ar trebui sa-l schimbam, sa-si schimbe comportamentul'. Acum prefectii sunt inalt functionari publici", a declarat Stefanescu intr-o conferinta de presa la PSD Giurgiu.