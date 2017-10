USR cere coalitiei de guvernarea PSD - ALDE "sa opreasca experimentul Misa la care este supusa economia Romaniei" 

Uniunea Salvati Romania au transmis un comunicat de presa privind anuntul facut de ministrul Finantelor Ionut Misa pe tema taxei de solidaritate, despre care spun ca "arata incompetenta guvernului", considerand ca guvernarea PSD-ALDE recurge "la masuri fiscale disperate"."Anuntul ministrului Ionut Misa arata incompetenta guvernului Dragnea ¬ Tudose in gestionarea responsabila a finantelor publice. Pentru acoperirea promisiunilor electorale mincinoase, guvernarea PSD ¬ ALDE recurge la masuri fiscale disperate care bulverseaza mediul economic de afaceri din Romania", sustine deputatul Dan Barna, purtatorul de cuvant al partidului Uniunea Salvati Romania."In scurtul sau mandat, Ionut Misa a reusit deja sa goneasca investitorii straini prin haosul de declaratii si propuneri proaste cu care merge pana in panzele albe. A reusit performanta de a provoca o criza bursiera prin declaratiile despre desfiintarea Pilonului 2 de pensii inca din timpul audierilor, o idee la care inca nu suntem convinsi ca a renuntat", afirma si deputatul Claudiu Nasui, membru USR in Comisia de buget - finante din Camera Deputatilor."Solidaritate cu ce? Solidaritate cu redistributia avutiei catre PSD si clientela lor?!¬, se mai intreaba acesta.Grav este ca propunerea ministrului Misa este insotita de alte declaratii scandaloase prin care romanii sunt anuntati ca masurile promise de PSD in campania electorala vor fi amanate sau abandonate.Cei de la USR noteaza in comunicat ca impozitul zero pentru venituri mai mici de 2000 de lei a fost amanat, nu se stie pana cand iar reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si a contributiilor de la 39% la 35% este necesara pentru a anula scaderea salariilor ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat."Practic, promisiunea majorarii salariilor din sectorul public cu 25% de la 1 ianuarie 2018 este anulata prin mutarea contribuitilor la angajat. De asemenea, legea pensiilor care promitea majorarea pensiilor prin cresterea punctului de pensie pana la 1775 lei in 2020 nu este prevazuta in bugetul pentru anul viitor" spun ei."Guvernarea PSD ¬ ALDE a aruncat Romania intr-un experiment fiscal fara precedent care pentru sustinerea unor promisiuni populiste a sacrificat stabilitatea bugetara si dezvoltarea sustenabila a economiei romanesti", sustine si Cristian Seidler, liderul grupului parlamentar USR.