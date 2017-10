Claudiu Manda: Elena Udrea a prezentat in fata Comisiei pentru controlul SRI nume de persoane din media care au relatii apropiate cu SRI

Potrivit acestuia, Elena Udrea a mai prezentat in fata Comisiei un "exemplu in care presedintele ar fi fost dezinformat", fiind vorba de o "informare scrisa pe un anumit caz".De asemenea, Elena Udrea ar fi amintit o declaratie a fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, care l-ar fi intrebat pe Traian Basescu "de ce o sustine atat de mult pe doamna Kovesi" iar raspunsul este ca "ar fi fost foarte utila in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2009".Saptamana viitoare, a adaugat Manda, va fi audiat si Traian Basescu, urmand sa se stabileasca exact ziua.