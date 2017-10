Citu (PNL): Ministrul Misa manipuleaza la nivel de gradinita. "Taxa de solidaritate" de 2% este o gaselnita disperata

"Ministrul Finantelor, Ionut Misa, scos la inaintare de Liviu Dragnea pentru a da vestile proaste, este incapabil sa realizeze nivelul enormitatilor pe care le enunta. Presupusa "taxa de solidaritate" despre care vorbeste ministrul de Finante - si despre care sustine ca ar fi impusa de o directiva europeana - este deja reglementata din 2006. Este fals ceea ce incearca sa induca in opinia publica Ionut Misa, anume faptul ca reglementarile europene ar impune nivelul acestei taxe la 2%. Legislatia in vigoare prevede aceasta taxa, care se numeste contributie pentru "fondul de creante salariale", la nivelul de 0,25%.Cresterea acestei contributii este ¬gaselnita¬ Guvernului Tudose pentru a acoperi gaurile generate la bugetul de stat de o guvernare iresponsabila in gestionarea economiei, aflata in impas", afirma Citu, citat in comunicat.Potrivit vicepresedintelui PNL, aceasta taxa garanteaza ca angajatorii nu vor creste salariul brut pentru a mentine salariul net la nivelul actual, intrucat ar insemna sa aiba cheltuieli suplimentare cu salariile fata de acest moment.In plus, sustine el, "masura ia din banii angajatorilor care ar fi putut fi folositi pentru mariri de salarii sau prime in sectorul privat, de la care pot sa-si ia gandul angajatii.Citu afirma si ca, in sectorul bugetar, efectul acestei taxe "va fi acela de a reduce disponibilitatile pe care le are Guvernul in a mari salarii in viitor, care se adauga masurii mutarii contributiilor menita sa topeasca majorarile promise de PSD-ALDE.""Aceasta taxa continua filosofia aberanta prin care statul creste salariile angajatilor de la stat ca sa aduca venituri suplimentare la buget. Aceste 10 luni de zile au aratat ca este o strategie care duce doar la dezastru si haos atat in sectorul bugetar, cat si in restul economiei" incheie senatorul PNL.