Toader nu va mai cere Comisiei de la Venetia punct de vedere pe numirea procurorilor-sefi: Cand parlamentul isi insuseste proiectul de lege, preia si solicitarea de aviz de la Comisie

"Nu te duci la Comisia de la Venetia cu forme intermediare ale proiectului de lege. Eu am proiectul de lege finalizat si asteptam decizia sa vad unde trebuie sa il prezint: la Guvern sau la Parlament. Ieri am aflat. Il prezint la Parlament. Eu ma duc la Parlament, avem forma finala a proiectului, ma duc la Parlament in care am: solicitarea de aviz de la Comisie, expunerea de motive a proiectului de lege, proiectul de lege, cele trei legi ce urmeaza a fi modificate in format tabelar. In momentul in care comisia din Parlament isi insuseste poiectul de lege, preia si solicitarea de aviz de la Comisie si o trimite Comisiei", a declarat Tudorel Toader.Miercuri, intrebat daca incep dezbaterile pe legile Justitiei inainte de a veni raspunsul Comisiei de la Venetia, Liviu Dragnea a raspuns: "Da..... Din cate am inteles pe surse este vorba de o intrebare referitoare la procedura de numire a procurorilor sefi. Comisia speciala va indrazni sa lucreze pe celelalte prevederi si pe celelalte amendamente. Nu poate sa stea tara in loc pana nu vedem noi daca numeste presedintele, sau daca numeste CSM procurorii sefi. Cred ca domeniul justitiei are probleme pe care si judecatorii si procurorii asteapta sa fie rezolvate".Proiectul de modificare a legilor justitiei va fi promovat prin initiativa parlamentara, iar in zilele urmatoare ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta in Comisia juridica pachetul de reforma, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei Coalitiei, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Domnul ministru Tudorel Toader va veni cu pachetul de reforma la Comisia juridica, il va sustine, iar Coalitia urmeaza sa promoveze proiectul de legi de reforma, sa inceapa dezbaterile si sa intram in procedura. Va fi promovat ca initiativa parlamentara", a declarat Tariceanu.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat negativ proiectul privind modificarea legilor Justitiei, argumentand ca acesta "nesocoteste" in aspecte esentiale garantii fundamentale privind functionarea sistemului judiciar si contravine dispozitiilor constitutionale.Modificarile la legile Justitiei au fost criticate de asociatiile magistratilor, de presedintele Klaus Iohannis, iar Ambasada SUA si-a exprimat ingrijorarea cu privire la unele dintre prevederi.Seful statului spunea ca il ingrijoreaza profund faptul ca se propune, prin proiectul de modificare a legilor justitiei, ca presedintele sa fie scos din procedura de numire a procurorilor sefi, spunand ca este o ¬greseala fundamendala¬. Presedintele a mai spus ca mutarea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei aduce presiune politica asupra Inspectiei.