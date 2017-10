Ministrul Justitiei: Cand am venit la minister am fost avertizat ca acolo exista o bomba cu ceas - arhiva SIPA. Pe cine intrebai despre arhiva, parca ii dadeai foc

"Cand am venit la MJ cineva imi spunea, printre altele, nu din minister, o persoana publica cunoscuta, imi spunea urmatorul lucru, intr-o discutie absolut informala: < >. Ce am constatat: Faptul ca pe cine pe cine intrebai despre arhiva SIPA parca ii dadeai foc. Sunt inca angajati in MJ care au facut parte din comisiile acelea care au avut acces in arhiva SIPA la un moment dat", a spus Toader in fata membrilor din comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA."Acolo, eu am intrat in arhiva, si nu pot sa spun ca stiu ce este acolo, asa, dar cam stiu despre ce este vorba. Acolo, se prezuma dinainte, erau documente care nu isi gaseau locul. Cartile de munca ale functionarilor cu statut special din ANP, o absoluta nedreptate, pentru ca oamenii aia care au muncit nu puteau sa isi dovedeasca grupa, gradatia, vechimea si celelalte, sa-si ia si ei dreptul la pensie, un drept cat se poate de legitim, pentru ca nu aveau acces la Arhiva. Dar buna parte am vazut teancuri-teancuri de carti de munca. Buna parte erau acolo si e nedrept, pana la urma, nu? Dar sa le ai fizic in spatele unui lacat, unui sigiliu si sa spui: nu pot sa ti le dau pentru ca sunt acolo si nu am voie, cred ca e cel putin nefiresc, ca sa nu spun ca e profund nedrept", a descris Tudorel Toader prima categorie de documente gasite in arhiva SIPA.Ministrul Justitiei a mai spus ca in arhiva a descoperit si informatii care privesc viata privata."Acele documente, sigur, respectand acest drept fundamental, s-a stabilit prin HG ca nu le facem publice, dar ca titularul, cel la care se refera respectivele informatii, are acces sa le vada, mai in gluma, mai in serios, poate chiar are sansa sa-si aduca aminte ce a facut, poate a mai uitat din ce a facut, si atunci revede si rememoreaza", a explicat ministrul.Potrivit ministriului, o a treia categorie de informatii gasite in arhiva SIPA sunt cele care tin de Arhivele Nationale."Documentele acelea nu trebuie sa stea acolo, ci sa fie trimise la Arhiva Nationala. Dupa aceea, pot fi secrete de stat. Si ele, sigur, pot fi transferate la Arhiva SRI-ului sau tinute intr-o arhiva a Ministerului Justitiei", a spus el.O ultima categorie de documente despre care Tudorel Toader a spus ca le-a gasit in arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justitiei, sunt cele care pot avea caracterul clasificat in secret de serviciu."Acelea, ministrul Justitiei, pe principiul simetriei 'cine face, ala desface', ministrul Justitiei, daca el le-a secretizat la nivelul secret de serviciu, vazand continutul, el poate sa le desecretizeze si, ce vede acolo, iar se imparte pe categorii. Ca poate fi o informatie vizand comiterea unei infractiuni, si atunci are obligatia sa sesizeze procurorul. Poate fi o informatie vizand viata personala, si atunci il lasa pe el sa-si rememoreze secvente din viata privata, in orice caz, dupa trei luni de zile, cele privind viata privata, urmeaza potrivit HG in vigoare, sa fie distruse", a mai spus ministrul."Un lucru care nu mi se pare firesc: faptul ca am intrebat conducerea ANP: domnule, cei care intrau in arhiva cum intrau? Ei veneau acolo cu ordinul in mana? Sa spuna: eu sunt Popescu, am abilitare prin ordin sa intru, am certificat ORNISS. Si ca gardianul de acolo sa aiba o condica in care sa scrie: domnul Popescu, abilitat in baza ordinului cutare, a venit la arhiva la ora cutare si a plecat din arhiva la ora cutare. Ca a venit singur sau daca au venit doi, la fiecare in parte rubrica cu data si ora venirii si plecarii. Zice: n-avem asa ceva. Nu se poate, e de neimaginat. Intr-o unitate militara in centrul ANP, intr-o arhiva despre care toata lumea vorbeste in fel si chip. Dorinta mea e sa stingem aceasta stare de suspiciune si de a vedea adevarul de acolo. Cum intrau? Zice: domnule ministru, veneau cu ordinul la dansii, aratau ordinul si plecau. Pai la ce ora veneau? La ora la care veneau. Si la ce ora plecau? La ora la care plecau. Si nu consemnati? Nu. Si noi stim de cate ori au intrat? Avem condica? N-avem. Eu cred ca lucrul este absolut nefiresc', a afirmat ministrul, prezent la audierile Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA."Am trimis catre ORNISS si am solicitat: 'domnule presedinte, va rog sa-mi spuneti daca X, Y si mai departe, la data la care au intrat in arhiva, aveau sau nu certificat'. Si mi-au raspuns. Dar ministrul Justitiei nu face acuzatii. Si atunci, ca sa fiu eu la adapost si ca sa respect legea si competentele mele, n-am iesit in public sa spun ca ala a intrat si avea, celalalt a intrat si n-avea, celalalt a intrat de trei ori si o data n-avea si de doua ori avea certificat. Stiam, si stim cu totii, ca DIICOT a fost sesizata cu fapte legate de arhiva SIPA. Am vorbit cu procurorul sef si i-am facut adresa de inaintare prin care i-am comunicat ceea ce altii mie mi-au comunicat: cine a intrat in arhiva, ce spune ANP despre certificate, ce spune Ministerul Justitiei, ce spune ORNISS. Le-am inaintat aceasta documentatie cu propunerea mea sa o conexeze la lucrarea pe care stim cu totii ca o au in lucru. Mai departe nu stiu ce s-a petrecut la DIICOT, pentru ca nu e de competenta mea sa verific ce a facut DIICOT in solutionarea unei sesizari pe care o aveau, unei completari pe care am trimis-o eu", a detaliat Toader.