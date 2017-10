Lupte crancene cu mize mici in PNL. Cum se desfasoara ostilitatile pentru sefia organizatiei de tineret

Contracandidatii Glad Varga (PNL Arad) și Radu Surugiu (PNL Suceava) afirmă la unison că nu sunt ei preferații lui Orban, dar că se așteptau cel puțin ca alegerile să se desfășoare fără niciun fel de intruziune din partea seniorilor. Glad Varga a scris și pe pagina personală de Facebook că se fac presiuni asupra delegaților să dezvăluie cum anume vor vota, la alegerile programate dumică, 22 octombrie.„Niste alegeri fără cine știe ce miză, care în cadrul partidului de obicei decurg cât se poate de normal, creează astăzi fracturi între generatii. Domnul Orban este o mare dezmăgire pentru noi. La scoala de vara a tineretului liberal a promis ca vom avea independenta si ca ne vom putea organiza alegerilor fara vreun amestec din partea seniorilor, iar acum ni se cere sa o votam pe Mara Mares”, declarat pentru HotNews.ro un membru din cadrul organizatiei centrale de tineret.Orban ar fi făcut presiuni asupra tinerilor din PNL prin intermediul președinților de filiale. S-ar fi întocmit liste cu delegati care ar fi acceptat deja să schimbe tabăra. Un caz concret este cel al Organizație de tineret a PNL Cluj, care inițial a acceptat să-l sprijine pe Glad Varga.Principalii lideri ai organizației au postat bannere de sustinere a candidaturii lui Varga pe conturile personale de facebook. Acum delegatii au primit ordin pentru a o vota pe Mara Mares. Contactată telefonic, președintele tinerilor liberali clujeni, Maria Forna, a evitat să dea un răspuns direct în privința modului in care va vota. Ea a precizat că fiecare delegat este liber să voteze așa cum dorește. „Sunt 47 de delegați, e imposibil să vă pot spune cum votează fiecare. Sigur, noi nu le vom cere să voteze cu cineva anume. Rămâne la latitudinea fiecăruia”, a spus Forna.Ludovic Orban a negat că s-ar fi implicat atât de profund în campania pentru președinția organizației de tineret, însă, acesta nu a evitat să se afișeze la diferite evenimente cu Mara Mareș, și chiar să se exprime în cadrul unei ședințe de birou național, că „își dorește sânge proaspăt la șefia tinerilor liberali”. ”Nu știu cine v-a spus asta. Sigur, nu vă ascund că am o preferință , dar nu poate nimeni să vină să spună că eu i-aș fi spus să voteze într-un anumit fel. Nu am intervenit nici la seniori, nici altfel”, a spus Orban.Chiar dacă nu în mod direct, declarația lui Orban e contrazisă de cei doi contracandidați, Radu Surugiu (provine tabăra lui Cristian Bușoi) și Glad Varga (provine din filiera vechiului PDL). Primul are informații că s-ar fi purtat discuții pentru un soi de blat între Glad Varga și Mara Mareș. De altfel, Orban s-ar teme cel mai mult de avansul pe care îl are Surugiu, pentru că acesta ar fi susținut de foarte mulți liberali din vechiul PNL - spun surslee Hotnews.ro.„Am auzit că sunt astfel de discuții și chiar nu cred că este în regulă ceea ce se întâmplă. Eu nu am nimic împotriva Marei Mareș, însă nu mi se pare firesc să fie impusă cu ajutorul seniorilor. Am și eu amici seniori, însă nu le-am cerut să mă susțină, să facă presiuni pentru mine. Eu sunt de părere că și Mara poate să crească frumos, că poate face treabă bună în PNL, însă, am pretenția ca alegerile să se desfășoare corect. E foarte grav că se acționează așa, pentru că deja sunt foarte mulți tineri buni care nu mai activează în PNL tocmai pentru că sunt dezamăgiți și scârbiți de practicile de genul acesta. Eu nu sunt împotriva cuiva, eu sunt pentru ceva. Tot ce imi doresc este să sprijin partidul, cu tot ceea ce știu eu, cu tot ce am acumulat și din activitatea mea politică și din cea de fost deputat. Cred că nu ar trebui să avem altă prioritate acum decât opoziția pentru PSD, și un sprijin masiv pentru președintele României, Klaus Iohnnis, Este anormal să ne trezim în astfel de bătălii interne, când avem atâtea de făcut. Sărăcim pur și simplu luptându-ne între noi, în loc să dăm dovadă că suntem o forță în opoziție”, a comentat Surugiu (foto sus)Glad Varga (foto) a recunoscut că a avut întâlniri cu tabăra Marei Mareș și că i s-ar fi cerut să se retragă pentru a o avantaja în alegeri, dar spune că nu e dispus să facă acest compromis. „Eu mi-am asumat această competiție și voi merge cu ea până la capăt. Când am anunțat că voi candida am cerut să se respecte regulamentul. De pildă, mie domnul Falcă (primarul Aradului) mi-a spus din start că dacă mă bag, sunt pe cont propriu, că el nu o să intervină pentru mine. Și așa mi s-a părut corect. Am avut susținerea colegilor mei, a fost suficient, de asta m-am și înscris în alegeri. Sigur, au fost tot felul de discuții, recunosc că ne-am întâlnit și cu colegii din tabăra Marei, am discutat. Era normal și asta, până la urmă. Dar nu mă retrag. Eu am practicat sport de performanță și merg până la capăt”.Miercuri, Glad Varga a scris pe pagina personală de facebook că are informații că se fac presiuni asupra delegaților: „De la postarea mea anterioară privind importanța alegerilor libere în TNL am primit mai mute mesaje și telefoane din țară care mi-au confirmat că, într-adevăr, se fac presiuni asupra delegaților să dezvăluie în avans sau în congres cum vor vota"Mara Mareș are 25 de ani, este deputat și este din Făgăraș, județul Brașov. (Vezi aici profilul complet)Tatal ei, Ioan Mares, este consilier judeţean PNL şi fost preşedinte PDL Făgăraş, si un important om de afaceri local. Presa centrală a relatat în mai multe rânduri despre maniera în care aceasta ar fi fost impusă pe un loc eligibil la Camera Deputaților, stârnind revolta membrilor cu vechime în PNL.Mara Mareș ar fi fost sprijinită de Alina Gorghiu, pentru a prelua funcția de deputat. Tânăra nu a răspuns la solicitarea Hotnews. Recent, la un post tv din Brasov, ea a declarat următoarele despre candidatura sa la președinția TNL: „Cred în meritocrație, în valori bazate pe ierarhii. Am pornit la drum cu această candidatură după ce am primit sprijinul necondiționat al colegilor mei din organizația Brasov. Cred că am vârsta potrivită. După ce ai trecut de 35 de ani este greu să mai ai comunicare cu tinerii de 25 de ani. Cred că pot să am o mare deschidere pentru pătura socială de 18-30 de ani. Ținta mea este o regpsire a tinerilor în politica liberală. M-am plimbat prin țară, pe la colegi, știu că mulți merită multe lucruri, dar n-au avut culoarul potrivit să iasă în față. Asta imi doresc să le ofer ceea ce merită și ceea ce ei pot să obțină. Imi doresc ca TNL să fie principala bază de resurse a PN” - citată întocmai.Despre Luducoiv Orban aceasta a spus: „Domnul Ludovic Orban sustine tinerii, anumiti tineri. Am fost și eu unul din susținătorii vocali ai lui Orban. Trebuie sa fie un exemplu pentru noi toți pentru că nu s-a dat batut indiferent de greutati. Orban e brasovean, argument important. Cred eu ca daca partidul are un brasovean presedinte, de ce sa nu aiba si tineretul un brasoven, la alegerile din 22 octombrie”.