Orban, despre numirea de catre Parlament a conducerii Consiliului Concurentei: Sa nu se joace cu focul! Asta poate genera consecinte catastrofale pentru bunul mers al economiei libere de piata

"Apropo de economia care refuza sa se inscrie in PSD. In declaratii anterioare am prezentat planul PSD-ului de a incaleca Romania si de a subordona politic toate institutiile statului. Dupa toate institutiile incalecate, se pregateste Consiliul Concurentei. Iata ca PSD urmareste sa politizeze Consiliul Concurentei si doreste ca aceasta conducere sa fie numita de Parlament si sa isi poata numi politrucii, gen presedintele Curtii de Conturi si ceilalti indivizi pe care i-au cocotat in fruntea institutiilor statului", a declarat Ludovic Orban.Liderul PNL a spus ca membrii Coalitiei nu ar trebui sa "se joace cu focul", pentru ca numirea de catre Parlament a conducerii Consiliului Concurentei poate avea efecte negative asupra Romaniei si asupra economiei de piata."Tragem un semnal de alarma, sa nu se joace cu focul! Consiliul Concurentei este practic organismul care asigura functionarea economiei libere de piata, a economiei concurentiale. Este un organism care functioneaza in baza unor reglementari care sunt valabile la nivel european, care trebuie sa respecte conditii clare si precise care sunt impuse de la nivel european. Politizarea Consiliului Concurentei poate sa afecteze grav Romania si poate sa genereze consecinte catastrofale pentru bunul mers al economiei libere de piata din Romania", a subliniat Orban.