​​EXCLUSIV Ce le-a propus Codrin Stefanescu pesedistilor in sedinta maraton in care cei trei ministri si-au dat demisia

Sursele HotNews.ro au detaliat insa discutiile din PSD de saptamana trecuta, afirmand ca Liviu Dragnea s-ar fi declarat initial de acord cu propunerea lui Stefanescu de a merge la Belina impreuna cu liderii partidului si chiar ar fi intentionat sa o supuna la vot. Au fost insa cateva voci care s-au opus propunerii lui Stefanescu, pe motiv ca o asemena deplasare ar arata rau in ochii opiniei publice iar Dragnea in cele din urma a renuntat la idee.Codrin Stefanescu a explicat de ce le-a propus liderilor PSD sa se intalneasca “la un sprit” in judetele care au castigat alegerile cu scoruri mari, precizand ca nu a fost vorba de o deplasare la Belina.Eu am propus o deplasare sa facem un sprit ca pe vremuri ca baietii.Nu la Belina. Sa facem un sprit. Nu stiu cine ti-a zis asta cu Belina.: Si eu iti spun sursa. Eu am propus o deplasare la un sprit. Sa mergem in judetele castigatoare Teleorman, Giurgiu, Dolj, Olt, Vaslui, Dambovita, Vrancea, unde sunt baronii - cum le spuneti voi lor, castigatorii astia cu 70% - sa mergem intr-un weekend cu familiile cum faceam pe vremuri - adica in scurta opozitie cand era Ciolos - si ne intalneam la un sprit si se reglau ca intre romani foarte multe lucruri si discutii.Intruna dintre locatiile din judetele astea. In fiecare judet avem mai multe locuri in care am fost, asa ca sursele tale ti-au spus prost cu Belina. Nu am fost in viata mea la Belina si am fost la Teleorman de o suta de ori la Dragnea acasa si el la mine.Unitate. Atata voiam sa transmit.Obligatoriu.Aproximativ. E interna noastra. Poti sa scrii acolo ca a zis Stefanescu ca aceasta intalnire va avea loc, va fi periodica, va fi regulata, va fi perfecta.Da? Si se vor intampla lucrurile astea din nou. Chiar ne-am propus sa facem pe langa CEX-urile din tara si intalnirile astea noi ca in vremurile bune. Sa reiteram aceasta chestie.Sunt foarte multe rosturi.Aceasta intalnire intareste relatiile interumane, la un pahar cu vin ca tot romanul discutii lucruri pe care in sedintele oficiale nu vrei sa le spui. Sunt extrem de benefice. Cred ca in fiecare partid se petrec astfel de lucri si sunt eficiente. Cel putin in PSD chestiile astea aveau loc dintotdeauna si au avut efecte foarte bune.Nu, asta e in capul astora de la HotNews, care sunteti rai si foarte ofticati ca existam. Si s-ar putea sa nu va mai raspund nici la telefon, pentru ca pot. La spirt, de obicei, romanii discuta lucruri pozitive, despre familie, despre copii, la un moment dat discuti despre neintelegerile personale. Nu se discuta despre lucruri macro. Niciodata nu s-au luat decizii la sprit in PSD, dar relatii interumane se fac intr-un cadru mai intim. De aia lumea se viziteaza. Nu stiu daca la HotNews la voi si cu #rezist faceti, dar noi mergem cu familia la o alta familie cu copiii, cu nevasta, cu nepotii, cu soacra. Si femeile stau pe moment separat si noi ne afundam intr-un pahar de vin proaspat romanesc si discutam la o tigara si una si alta. Asa se fac. Asa face o familie. Se viziteaza unii pe altii si tin legatura stransa, cum este traditional la noi, familia, biserica, traditiile, obiceiurile. Noi trebuie sa ne amintim ca pana acum un an ne intalneam mult mai des in context de genul acesta si eram mult mai uniti. Si dupa incidentul asta de comunicare, asta am propus si toata lumea a fost de acord sa facem si o vom face.