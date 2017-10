Document de lucru: UDMR vrea prag de 100.000 lei atat la abuzul in serviciu, cat si neglijenta in serviciu

Amintim ca deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, care conduce aceasta comisie, este autorul OUG 13 care stabilea un prag de 200 de mii de lei peste care abuzul in serviciu este considerat infractiune. In luna iunie, tot Iordache afirma: "Marimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie minim 200 de mii. Se poate mentine pragul de 200.000 de lei sau se poate mari, chiar 400.000".

Pana miercuri, ministerul Justitiei nu a inaintat o propunere in acest sens. Ministrul Tudorel Toader a participat miercuri la dezbateri doar in prima parte a zilei, fiind absent la discutiile despre art. 297 si 298 din Codul Penal."As vrea sa vad si propunerea ministerului Justitiei. Vad ca l-a apucat timiditatea pe domnul ministru", a comentat senatoarea Alina Gorghiu.In dezbaterile de miercuri, cei de la Asociatia Procurorilor au precizat ca nu se poate pur si simplu alege o cifra, in timp ce Parchetul General, care a facut si o propunere de text pentru punerea in acord cu deciziile CCR 405/2016 si 392/2017, ca nu este necesara introducerea unei sume."O sa observati ca noi avem o opinie singulara. Stabilirea unui prag nu se poate face pur si simplu printr-o alegere a unei cifre, credem ca este cazul sa existe un studiu, sa vedem care sunt pagubele, intr-un interval de timp de exemplu 5 ani pentru a putea sa calculam de la cat este infractiune. Nu ne putem pronunta si nu am venit cu o propunere, ati vazut" a declarat reprezentanta Asociatiei Procurorilor."Am vazut, cel mai usor este sa nu propui", a replicat deputatul PSD Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei, cel care conduce aceasta comisiei."Nici noi nu vrem sa va luam posibilitatea de a transadar va propunem niste texte. Pornind de la decizia CCR, propunem adaugarea in text a criterului "incalcarea unei legi sau a unei ordonante de urgenta", a spus la randul sau reprezenanta Parchetului General.Deputatul UDMR Marton Arpad a spus ca este de acord cu aceata propunere a Parchetului General, insa doar partial, insistand ca este necesar un prag material."Si aceasta formulare a parchetului general imi surade dar lipsesc cateva elemente. Nu indeplineste un act. In mod evident, atat in acest alineat cat si in alineatele care urmeaza la neglienta in serviciu trebuie sa observam si celelalte doua elemente, unul ne trimite la un prag concret si trebuie sa ne referim la gravitatea prejudiciului" a spus el.Deputatul USR Stelian Ion a facut referire la cele mai mari proteste de strada din Romania,generate tocmai de OUG 13 care facea referire la un prag de 200.000 lei la abuzul in serviciu, afirmand ca nu trebuie ignorat acest lucru. El a facut apel la o dezbatere publica pe aceasta tema.USR a cerut conduderii Camerei Deputatilor sa solicite oficial Comisiei de la Venetia un punct de vedere pe acest aspect."Noi nu consideram ca se impune un prag, in niciun caz un prag valoric la abuzul in serviciu", a mai spus Stelian Ion.Propunerea UDMR:UDMRArt. 297: Abuzul în serviciu(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu intenţie nu îndeplineşte un act prevăzut de dispoziţiile exprese dintr-o lege, sau îl îndeplineşte prin încălcarea unor dispoziţii exprese dintr-o lege şi prin aceasta cauzează o pagubă materială mai mare de 100.000 lei, ori o vătămare gravă, certă şi efectivă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu intenţie îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu inchisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(3) Dispoziţiile aliniatelor (1) şi (2) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării, sau adoptării actelor normative.Propunerea Parchetului de pe langa ICCJ:Art. 297 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos, prin încălcarea unei legi sau a unei ordonațe de urgență, şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.Propunere - în cadrul dispozițiilor finale și tranzitorii:„Art. …În situațiile în care Codul penal din 1969 constituie lege penală mai favorabilă, prin sintagma "îndeplinirea ei defectuoasă" din cuprinsul art. 248 se înțelege "îndeplinirea prin încălcarea unei legi sau a unei ordonanțe de urgență".Variantă:„Art. …În situațiile în care, potrivit art. 5 din Codul penal, art. 248 din Codul penal din 1969 constituie lege penală mai favorabilă, prin sintagma "îndeplinirea ei defectuoasă" din cuprinsul acelui articol se înțelege "îndeplinirea prin încălcarea unei legi sau a unei ordonanțe de urgență".Discutia de miercuri a fost una "de principiu", urmand sa fie continuata saptamana viitoare. Pana saptamana viitoare sunt asteptate propuneri si din partea altor partide.