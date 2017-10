Liviu Dragnea nu neaga varianta ca Sorin Grindeanu sa preia sefia ANCOM

Intrebat daca este de acord cu schimbarea presedintelui ANCOM la numai cinci luni de la numirea in functie, Liviu Dragnea a spus ca "raspunsul este da".Liderul social-democrat nu a negat ca viitorul presedinte al ANCOM ar putea fi fostul premier Sorin Grindeanu, demis in luna iunie prin motiune de cenzura introdusa si votata de PSD: "Din cate stiu eu, deciziile (de revocare si de numifre - n.red.) nu sunt la pachet. Sa ajungem la hotarare. Daca maine (miercuri - n. red.) vine solictarea de la cele doua comisii (reunite de buget finante - n. red.) in BPR, eu o sa solicit colegilor sa discutam in plenul reunit chiar maine propunerea de revocare", spune Liviu Dragnea.Miercuri este programata o sedinta a plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului incepand cu ora 11:00.Pe 11 mai, Adrian Dita a fost numit de catre plenul reunit al Parlamentului, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi "pentru" si 10 "impotriva".Adrian Dita, a ocupat, din noiembrie 2015 pana in mai 2017, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in mai 2017, a avut si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 ¬ ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.Guvernul Grindeanu a modificat, pe 27 aprilie, prin ordonanta de urgenta, legea de functionare a ANCOM, statuand ca numirea presedintelui si vicepresedintilor acestei institutii se va face de catre plenul reunit al Parlamentului, la propunerea Guvernului.Inainte de aprobarea acestei OUG conducerea ANCOM era numita de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.Administratia Prezidentiala a criticat schimbarea modalitatii de numire a conducerii ANCOM, pe care a vazut-o ca pe o amputare a atributiilor presedintelui Romaniei, calificand aceasta procedura drept una netransparenta, care transmite un semnal ingrijorator.