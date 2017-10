Presedintele moldovean Igor Dodon, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca poate fi suspendat de Parlament: Uzurpare a puterii in stat

Igor Dodon a afirmat, intr-un briefing de presa, ca membrii Curtii Constitutionale "vor raspunde pentru decizia luata astazi", potrivit Deschide.md: "O sa raspundeti pentru asta. Fiecare actiune a Dvs. o sa fie analizata imediat dupa urmatoarele alegeri parlamentare. O sa fie alta componenta a Curtii Constitutionale si pentru fiecare decizie o sa raspundeti. Cineva a spus ca Buquicchio, presedintele Comisiei de la Venetia a declarat ca un presedinte nu trebuie sa critice Curtea Constitutionala. Sunt de acord, dar el a spus ca intr-un stat de drept nu sunt admise astfel de critici. Amintesc ca seful lui Buquicchio a declarat, cu vreo doi ani in urma, ca Moldova este un stat capturat. De aceea am sa-mi permit sa dau in continuare aprecieri membrilor Curtii Constitutionale.""Altfel decat uzurpare a puterii in stat nu pot fi calificate actiunile de astazi ale Curtii Constitutionale. Decizia de astazi inseamna ca daca presedintele nu este de acord cu opinia majoritatii parlamentare sau a guvernului, atunci el este in doua situatii: sau cedeaza si semneaza decretul sau nu cedeaza si nu semneaza, atunci responsabilitatea revine presedintelui Parlamentului sau Guvernului", a adaugat presedintele Republicii Moldova."Eu port responsabilitate in fata cetatenilor, nu in fata lui Candu, Filip sau Pantaru. Eu port responsabilitate in fata alegatorilor mei. Eu nu semnez si ii las sa isi asume responsabilitatea ei. Nu am sa recunosc aceasta persoana drept ministru al Apararii si el nu va fi inclus in Consiliul Superior de Securitate. Sa-l includa Candu", a mai spus Dodon.