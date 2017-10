Dragnea, despre votul in cazul Rovanei Plumb: Este o expresie ca oportunitatea apartine decidentilor/ In 2015, Dragnea spunea ca i se face "rau fizic" sa decida "destinul unui om"

"Este o expresie a faptului ca de ani de zile sustin ca oportunitatea apartine decidentilor - ca sunt primari, ca sunt presedinti de consilii judetene, ca sunt ministri, ca sunt parlamentari, decizia de oportunitate trebuie sa fie a celor care decid. Asta a fost explicatia votului meu si a fost explicatia celor 99% dintre colegii mei, este foarte simplu", a afirmat Dragnea, intrebat in legatura cu votul dat in Camera Deputatilor de respingere a solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale in cazul Rovanei Plumb.Liderul social-democratilor a spus ca mereu a sustinut eliminarea din Constitutie a imunitatii, insa inclusiv pentru presedinte."Am spus si o sa spun mereu ca cea mai buna varianta ca sa se limpezeasca societatea sau o parte din societate si institutii si sa dispara foarte multa ipocrizie si fariseism ar fi ca in Constitutie sa nu mai existe imunitate pentru nimeni, nici pentru presedinte, si atunci nu ar mai fi subiect. De cate ori se vine in Parlament, in fata parlamentarilor, sa se supuna la vot ceva, acesti oameni care nu sunt roboti voteaza: unii intr-un fel, altii in alt fel, nu pot fi legati cu mana la spate parlamentarii. Si in perioadele si in datile cand se transmitea de la partid intr-un fel sau altul, nu toti parlamentarii votau asa. Atata timp cat ai acest subiect, oamenii voteaza, nu numai in Romania", a sustinut Dragnea.Intrebat daca el vota pentru in cazul in care era vorba despre un parlamentar al Opozitiei, Dragnea a raspuns: "In aceeasi situatie votam impotriva, indiferent despre cine este vorba".In noiembrie 2015 insa, in contextul votului din Senat privindu-l pe fostul senator Dan Sova, atunci cand a vorbit despre eliminarea imunitatilor din Constitutie, Dragnea spunea ca ii face "rau fizic" sa decida asupra destinului om, nefiind judecator."Mie imi face rau fizic sa decid eu, care nu sunt judecator, destinul unui om. Un judecator e pregatit sa imparta dreptatea, un parlamentar nu. Mi-e foarte greu sa decid soarta unui om. Nu noi trebuie sa ne incarcam cu asa ceva. Poate in '90 erau vremuri tulburi si s-au gandit la protectie, sa nu apara o putere abuziva, sa ia cu duba parlamentarii din Parlament. Acum nu mai e cazul, nu ne puteam gandi ca aici poate sa apara o dictatura", afirma Dragnea in urma cu doi ani.Camera Deputatilor a respins marti cererea DNA privind incuviintarea urmaririi penale a deputatului social-democrat Rovana Plumb, fost ministru al Mediului. Dupa vot, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca a votat impotriva solicitarii DNA.