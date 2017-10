Tariceanu, despre legile justitiei: Ministrul Justitiei ne prezinta miercuri calendarul. Daca este prea lung, coalitia depune proiectul in Parlament/ Numirea procurorilor trebuie sa fie depolitizata

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat marti ca, pentru ALDE, legile Justitiei sunt cel mai important obiectiv politic si parlamentar din aceasta sesiune, precizand ca, daca ministrul Tudorel Toader va prezenta un calendar de adoptare care depaseste finalul anului, atunci pachetul de legi va fi asumat de coalitia guvernamentala si depus in Parlament. Decizia va fi luata miercuri intr-o sedinta a coalitiei. Tariceanu a repetat faptul ca factorul politic reprezentat de seful statului trebuie scos din procedura de numire a procurorilor sefi, aspect asupra caruia are opinie diferita fata de Liviu Dragnea, cel care a sustinut in mai multe randuri ca doreste pastrarea actualei proceduri."Pentru noi, pentru ALDE si pentru mine, ca presedinte al Senatului, in aceasta sesiune parlamentara, cel mai important obiectiv politic si parlamentar este trecerea acestui pachet de legi (pe justitie - n.r.) prin Parlament. Cel mai probabil maine vom avea o discutie la care va fi invitat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care il vom ruga sa ne prezinte calendarul aferent procedurilor de promovare a initiativei referitoare la legile Justitiei, evident, prin Guvern. In cazul in care acest calendar va fi unul cu o lungime prea mare, care sa ne faca sa depasim sfarsitul anului, atunci cu cea mai mare probabilitate proiectul de lege cu pachetul de reforma a Justitiei va fi asumat de coalitia majoritara si depus in Parlament, astfel incat sa putem avansa mai repede, tinand cont ca MJ a facut deja partea de dezbatere publica, cu asociatiile profesionale ale magistratilor, cu societatea civila, si atunci sigur ca, insumand toate propunerile care au venit pe pachetul de reforma a legilor Justitiei, inclusiv din partea CSM, munca noastra va fi mai usoara si mai eficienta in felul acesta", a spus Tariceanu, la Senat.El a adaugat ca isi mentine opinia potrivit careia factorul politic reprezentat de seful statului trebuie scos din procedura de numire a procurorilor sefi, dar si pe cea conform careia Inspectia Judiciara trebuie luata de la CSM."Daca ar fi sa facem un sumar al principalelor subiecte in disputa: punctul unu - cine va face in viitor numirea procurorilor - eu am sustinut ca numirea procurorilor trebuie sa fie depolitizata, de aceea am propus ca CSM sa fie cel care sa faca numirile, evitand factorul politic, care este in prezent presedintele. Al doilea element important este locul in care va fi situata institutional si organizational Inspectia Judiciara. Am vazut ceea ce s-a intamplat in ultima perioada si cred ca toate scandalurile din CSM si de la Inspectia Judiciara imi intaresc si mie convingerea ca Inspectia Judiciara trebuie luata in mod obligatoriu de la CSM, pentru ca CSM nu poate sa fie in acelasi timp si arbitru si jucator si va trebui sa gasim o solutie corecta, care sa ii dea Inspectiei Judiciare independenta de care are absoluta nevoie", a sustinut Tariceanu.