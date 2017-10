Dragnea: Nu este obligatoriu ca legea pensiilor sa isi produca efectele in 2018; cresterile salariale sunt prinse in bugetul de anul viitor

"Domnul Misa nu a fost ieri (la sedinta coalitiei ¬ n. red.), o sa ne vedem maine (miercuri - n. red.). Ceea ce s-a prezentat pana acum: sunt prevazute toate actele normative care au fost adoptate, este incadrare sun 3% deficit, un program de investitii bun", a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca este multumit de cum arata pana acum draftul de buget pentru anul viitor.Liderul PSD a spus ca noua lege pensiilor nu este prinsa in bugetul pentru 2018 deoarece nu a fost inca adoptata, spunand ca nu este obligatoriu ca aceasta sa se aplice de anul viitor."Nu, din moment ce nu-i adoptata. Ca sa vii cu un proiect de lege a bugetului de stat, nu poti sa vii decat pe legi adoptate, nu poti sa prezumi ca in anul urmator sau peste o luna va fi adoptata o lege. Am si discutat despre asta, ca legea pensiilor nu este obligatoriu sa-si produca efectele financiare in 2018. In schimb, toate cresterile de care am vorbit in programul de guvernare sunt prinse in legea bugetului", a precizat Dragnea.Intrebat pe ce crestere economica se bazeaza bugetul pentru anul viitor, liderul social-democrat a spus ca detaliile vor fi facute publice miercuri, dupa sedinta coalitiei.