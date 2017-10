Dragnea, despre sesizarea Curtea Constitutionala, in cazul Belina: "Proiectul sesizarii e gata, o sa dicutam si miercuri in coalitie"/ Tariceanu: Astept analiza expertilor din Senat

Intrebat daca se va ajunge pana la urma la Curtea Constitutionala cu o contestatie privind dosarul Belina, Liviu Dragnea a raspuns: "Eu cred ca se va ajunge", transmite News.ro.El a precizat ca proiectul sesizarii este gata, iar forma finala va fi gata azi sau maine.Totusi, Liviu Dragnea a evitat sa spuna cine va trimite sesizarea catre CCR, el sau Calin Popescu Tariceanu, dar a sustinut ca subiectul va fi discutat in sedinta coalitiei de miercuri."Am cerut expertilor din Senat pe drept constitutional sa faca o analiza a acestei sitautii si atunci cand voi avea concluziile va voi anunta. Doresc ca saptamana aceasta problema sa fie rezolvata", a spus la randul sau Tariceanu."In conditiile actuale, cred ca este preferabil sa astept concluziile" a fost raspunsul lui, intrebat daca este de acord sa sesizeze el.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat la finalul lunii septembrie, dupa ce DNA a anuntat anchetarea transferului bratului Pavel si a insulei Belina din proprietatea statului in cea a Consiliului Judetean Teleroman prin otarare de huvern (HG). ca decizia privind sesizarea CCR in legatura cu posibilitatea ca procurorii sa anchetezeHG-uri revine Executivului, insa redactarea documentului este facuta de Ministerul Justitiei.El a precizat atunci ca judecatorii constitutionali vor trebui sa precizeze daca, in conditiile in care deja Curtea a stabilit ca procurorii nu pot face anchete in ceea ce priveste ordonantele, pot face astfel de anchete vizand hotararile de guvern.Ca urmare a declaratiilor lui Toader, DNA a sesizat CSM, apreciind ca acestea sunt de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar si ca ministrul a indus in opinia publica ideea ca activitatea procurorilor nu se desfasoara in limitele cadrului legal.O zi mai tarziu, Liviu Dragnea a spus ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR, liderul PSD adaugand: ¬daca ministrul vine intr-adevar¬.Tudorel Toader nu a mai prezentat insa in Guvern proiectul de sesizare a CCR, iar pe 9 octombrie Liviu Dragnea a anuntat, dupa o intalnire cu presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca acesta din urma va sesiza Curtea Constitutionala.In aceeasi zi, cateva ore mai tarziu, Tariceanu, l-a contrazis pe liderul spunand ca nu a luat nicio decizie in privinta sesizarii Curtii Constitutionale pe dosarul Belina, ci doar a cerut serviciilor din cadrul Senatului, celor care sunt specialisti in drept constitutional, sa faca o analiza, pentru a constata daca exista o baza solida pentru sesizarea CCR in privinta unui potential conflict intre Guvern si DNA.