Dragnea, despre desemnarea noilor ministri: Chiar nu am avut emotii/ Despre informatia ca Tudose i-ar fi cerut demisia: O minciuna si o prostie

"Nu, chiar nu am avut emotii nici eu, nici colegii nominalizati. Era putin probabil sa nu-i nominalizeze, pentru ca e dreptul PSD-ului sa nominalizeze cei trei ministri, am castigat alegerile, sunt bine pregatiti toti trei in domeniile pe care le vor gestiona, au sustinere politica serioasa si sunt gata de treaba. Nu, nu merg (n.r. - la ceremonie)", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele privind numirea noilor ministri - Paul Stanescu la Ministerul Dezvoltarii, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor si Marius Nica la Fonduri Europene.Dragnea a catalogat drept "o minciuna si o prostie" informatia conform careia, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de saptamana trecuta, premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia din fruntea partidului."Asta nu este o informatie, este o minciuna si o prostie. Acolo au fost 100 de insi in sala. Nu mi-a cerut demisia nimeni", a declarat Dragnea, la Parlament, intrebat in legatura cu informatia potrivit careia premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia in sedinta CExN.El a spus ca a avut o discutie cu premierul, dar nu s-a pus aceasta problema."Eu v-am spus si voua ca, daca sunt institutii deranjate si incep sa fie disperate ca obsesia lor nu se materializeaza, pot sa plec si din tara sau sa ma evapor, dar eu am o raspundere fata de partid si am vazut inca o data, mai intens decat pana acum, o sustinere profunda din partea partidului", a explicat Dragnea.