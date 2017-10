Ministrii Paul Stanescu, Felix Stroe si Marius Nica au depus juramantul. Klaus Iohannis nu a transmis niciun mesaj in timpul ceremoniei

​Articol actualizat

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, la o zi dupa primirea propunerilor de la Guvern, decretele de numire a lui Paul Stanescu in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Felix Stroe in functia de ministru al Transporturilor si Marius Nica in functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene. Ulterior, decretere au fost publicate in Monitorul Oficial.Tot marti, seful statului a semnat decretele prin care a luat act de demisia lui Sevil Shhaideh din functiile de viceprim-ministru si ministrul Dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, Alexandru-Razvan Cuc din functia de ministru al Transporturilor si Rovana Plumb din functia de ministru delegat pentru fonduri europene.