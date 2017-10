Rovana Plumb dupa ce Camera Deputatilor a respins ridicarea imunitatii sale: Le multumesc colegilor care au aparat principiile fundamentale ale statului de drept si separatia puterilor in stat

"Vreau sa multumesc tuturor colegelor si colegilor mei deputati in Camera Deputatilor a Parlamentului Romaniei pentru faptul ca au aparat astazi prin vot principiile fundamentale ale statului de drept si ma refer la separatia puterilor in stat, intelegand faptul ca oportunitatea unei Hotarari de Guvern care are toate avizele de legalitate nu poate face obiectul unei anchete penale", a declarat Rovana Plumb, imediat dupa vot.Camera Deputatilor a respins, marti, cu 184 de voturi impotriva, 99 pentru si un vot anulat, solicitarea DNA de avizare a urmaririi penale a deputatului PSD Rovana Plumb, fost ministru al Mediului, in dosarul Belina.