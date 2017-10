Nicolicea: Cand simplul cetatean va fi ales si va ajunge sa dea voturi va beneficia de acelasi tratament ca parlamentarii/ Ne-am saturat sa se arunce cu noroi

Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei juridice, a declarat in plenul Camerei Deputatilor, unde s-a dezbatut si votat cererea de urmarire penala a DNA impotriva deputatului PSD Rovana Plumb, fost ministru, ca s-a "saturat" "sa se arunce cu noroi asupra parlamentului", explicand ca deputatii nu au imunitate decat pentru voturi si declaratii.Ce a spus Nicolicea:"Am constatat ca reprezentantii grupurilor nu au furnizat nici un argument juridic pentru sau impotriva cerereii de urmarire penala, dar ceea ce este mai grav am observat si la parlamentari cu mai multe mandate ca nu cunoscut Constitutia pe care au jurat sa o respecte. Astfel o grava confuzie care nu e facuta prima data de acea persoana confunda imunitatea parlamentara cu protectia ministrului sau fostului ministru pentru faptele facute in calitate de ministru.Trebuie sa spun pentru toata lumea - deputatii nu au imunitate decat pentru voturi si pentru declaratii politice. Ati vazut cumva acuma sa vorbeasca de vreo acuzatie cu privire la voturi sau declaratii politice? Ci acuzatii cu privire la activitatea de fost membru al guvernului. Imunitatea parlamentara este prevazuta la art 72 nu a art. 109 si acolo se spune ca deputatul si senatorul poate fi urmarit si trimis in judecata pentru fapte care n-au legatura cu voturile, adica prostia aceea ca nu esti ca un simplu cetatean este chiar prostie. Deputatul este trimis in judecata si urmarit penal ca un simplu cetatean. Singura protectie o are pentru fapte pe care nu le poate face simplu cetatean, si anume declaratii in fata Camerei si voturi in Camera. Cand simplul cetatean va fi ales si va ajunge sa dea voturi in camnera sau va face declaratii politice in calitate de deputat va beneficia de acelasi tratament.Repet pentru toata lumea, ca ne-am saturat sa arunce cu noroi asupra parlamentului - parlamentarii n-au imunitate decat pentru voturi si declaratii, ceea ce nu este cazul. Ne-am saturat de aceste prostii rostite de la acest microfon si perpetuate si multiplicate in spatiul public."Cererea DNA in cazul Rovanei Plumb a fost necesara in baza Legii raspunderii ministeriala (115/1999) care prevede ca este nevoie ca Parlamentul sa incuviinteze urmarirea penala in cazul unui parlamentar membru al Guvernului pentru faptele savarsite in exercitiu functiei lor.