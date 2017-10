UPDATE Deputatii au respins cererea DNA de urmarire penala a Rovanei Plumb/ Fostul ministru: "Se incearca demonizarea PSD, intoarcerea votului popular"

Din declaratiile Rovanei Plumb:



Presedintele comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a prezentat timp de zeci de minute raportul intocmit dupa lunga sedinta de luni seara, cand majoritatea deputatilor juristi au votat impotriva acestei cereri. Acest raport, de 16 pagini, contine mai multe teze juridice, dar si argumentele pro si contra din sedinta in care Nicolicea a mentionat si detalii geografice pentru a arata ca nu s-a incalcat legea. In discursul sau de aparare din plen, Plumb a vorbit despre faptul ca se incearca "demonizarea PSD". Vezi aici raportul citit de Nicolicea si aici proiectul de hotarare "Aceasta cerere este rezultatul unui abuz. Chiar daca ne-am obisnuit ca nimic nu este imposibil, marturisesc ca astazi este inca o zi in care trebuie sa luptam pentru a demonstra ca adevarul este mai puternic decat minciuna.Fac de la inceput precizarea ca nu sunt vinovata.Se creeaza un precedent periculos. Se incearca permanent inducerea in eroare - demonizarea PSD, compromiterea programlui de guvernare si, daca se poate resturnarea votului popular.Noi vrem sa guvernam in folosul romanilor.Va spun astazi ca nu am gresit cu nimic. In esenta, este vorba de doua HG, ambele legale si ambele cu avizele de legalitate.Votul pe care il veti da astazi nu este pentru Rovana Plumb, ci pentur a pune capat abuzurilor."Plumb a fost aplaudata la final.***Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost audiata, luni, la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, in vederea avizului pentru cererea DNA de incepere a urmaririi penale, fiind acuzata de catre procurorii anticoruptie de complicitate la abuz in serviciu in dosarul in care Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru trecerea ilegala a unor parti din Insula Belina si din Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman.La acea vreme, Plumb era ministrul Mediului.