Premierul Tudose l-a certat LIVE la Guvern pe Razvan Cuc, ministrul Transporturilor: "Nu mai am pic de incredere in ce-mi spuneti"

Premierul Mihai Tudose l-a certat in debutul sedintei de guvern de vineri pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Tudose l-a contrat dur pe Cuc pe tema pierderilor Tarom si a constructiei de autostrazi. "Nu mai am pic de incredere in ce-mi spuneti", a spus Tudose.Tudose l-a intrerupt de cateva ori pe Cuc, care incerca timid sa raspunda la atacurile lui Tudose.Premierul i-a amintit lui Cuc ca i-a prelungit mandatul sefului Tarom si ca i-a spus ca are incredere in el."Inteleg ca aveti o echipa foarte buna, dar nu mergeti in directia care trebuie", l-a ironizat Tudose pe Cuc la inceputul sedintei de guvern, transmis in direct de televiziuni.Premierul i-a reprosat si faptul ca cei din Ministerul Transporturilor nu s-au dus pe santiere: "N-a fost niciunul acolo.E a doua oara cand Tudose il ataca pe Cuc chiar in timpul partii televizate din sedinta de Guvern. Tudose a mai avut de-a lungul timpului iesiri dure la adresa unora dintre ministrii sai.