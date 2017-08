​​EXCLUSIV Nicusor Dan: Nu se pune problema sa revin in USR/ Isi va infiinta fostul lider USR un nou partid?

Intrebat daca exista o sansa de a reveni in partid, Nicusor Dan a spus ca nu, dar nu a exclus cu totul aceasta posibilitate.“E foarte clar, am spus ca atata timp cat partidul, printr-un for de conducere,In momentul asta si dupa decizia Biroului National care a confirmat referendumul intern, nu se pune problema sa revin in USR. Daca intr-un moment viitor,De exemplu, un congres viitor, peste doi-trei ani.”, a declarat Nicusor Dan pentru HotNews.ro.Pe de alta parte, deputatul USR, Cristian Ghinea, a declarat, miercuri, la Adevarul Live , ca Nicusor Dan “trebuie sa revina in partid” si ca ar fi “un bun primar, dar nu un bun presedinte al USR”.Intrebat cum comenteaza declaratiile lui Ghinea, unul dintre marii sai rivali din partid, Nicusor Dan a refuzat sa comenteze.Pe de alta parte, fostul lider al USR pare sa se gandeasca deja la infiintarea unui nou partid. Nicusor Dan a declarat, marti, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca isi doreste sa candideze la primaria Capitalei in 2020.Intrebat daca face din nou USB, el a raspuns ca un partid nu se face sa fie trecut pe cartea de vizita, ci pentru a raspunde unei necesitati."Daca va exista aceasta necesitate si va exista un grup de oameni care va zice < > o sa facem un partid", a declarat deputatul.Intrebat de HotNews.ro ce a vrut sa spuna mai exact, Nicusor Dan a raspuns:“Ce am vrut sa spun a fost ca in momentul in care am infiintat USB-ul in primavara anului trecut, partidul a raspuns la o necesitate de a propune candidati in Bucuresti.Nu vreau sa fac un partid de dragul de a face un partid. Daca o sa constat la un moment dat ca exista o necesitate in societate si un grup de oameni care raspund acelei necesitati, da, atlfel, nu.”Fostul lider USR, Nicusor Dan a demisionat joi, 1 iunie din partid din cauza ca un for de conducere a votat impotriva modificarii Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca uniune intre un barbat si o femeie. Dan a declarat la vremea respectiva, intr-un interviu pentru HotNews.ro , ca se asteapta ca un for superior al partidului, Comitetul Politic programat pe data de 17 iunie sa intoarca decizia Biroului National.Dan si-a explicat atunci decizia de a pleca prin faptul ca USR s-a inscris pe linia progresista, in conditiile in care ar fi garantat in calitate de lider ca in partid e loc atat pentru progresisti, cat si pentru conservatori. Intre timp insa, USR Suceava a cerut declansarea unui referendum intern, despre care Nicusor Dan a admis ca va avea ultimul cuvant in transarea disputei referitoare la pozitia partidului fata de demersul Coalitiei pentru Familie.In cadrul referendumului intern din USR au votat 1453 de membri din totalul de 1829 (prezenta la vot a fost de 79,44%), iar 52,9% au ales pozitionarea partidului fata de initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei.La intrebarea "Sustineti ca USR sa aiba o pozitie ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie?", 766 au votat DA, 682 au votat NU, iar 5 voturi au fost albe. La intrebarea "Cum trebuie sa se pozitioneze USR ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie?" 184 au votat PRO, 864 au votat CONTRA, iar 405 voturi au fost albe.