Adrian Tutuianu: ANI mi-a spus ca nu am fost in incompatibilitate ca ministru si secretar al Senatului. Demisionez in septembrie din functia de secretar al Senatului

"Am intrebat inainte daca exista o situatie de incompatibilitate, pentru ca am avut in vedere aceasta perioada de vara, cand Parlamentul nu e in sesiune, si trebuia sa exista o solutie pana la data de 1 septembrie", a afirmat Tutuianu, marti, la Constanta, precizand ca raspunsul ANI a fost ca nu este in stare de incompatibilitate, potrivit News.ro.Ministrul a precizat ca va demisiona din functia de secretar al Senatului odata cu inceperea noii sesiuni parlamentare.USR a depus, joi, o sesizare la Agentia Nationala de Integritate cu privire la starea de incompatibilitate in care se afla Adrian Tutuianu, ministru in Guvernul Tudose si totodata secretar al Biroului permanent al Senatului.Pentru a convoca sesiunea extraordinara, in data de 8 august, Adrian Tutuianu a luat parte si a votat ca membru in Biroul permanent al Senatului, desi Legea nr. 161/2003 prevede clar faptul ca functia de membru al Guvernului este incompatibila cu orice alta functie publica de autoritate, cu exceptia celei de simplu deputat sau de senator.Liderul senatorilor PNL, Mario Oprea, acuza, marti, ca sesiunea extraordinara a Senatului a fost convocata ilegal de catre Biroul Permanent al forului, care se afla in cvorum doar prin participarea ministrului Adrian Tutuianu, inca secretar al Senatului, desi legea interzice acest cumul de functii. Liberalii spuneau ca se vor adresa premierului, pentru a constata incompatibilitatea lui Tutuianu si de a-l obliga sa aleaga intre demnitati.La randul sau, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, intrebat despre cazul ministrului Tutuianu, care a participat la sedinta Biroului Permanent al Senatului, desi nu ar mai putea fi secretar al forului, afirma, marti, ca este clar un caz de incompatibilitate, insa nu a comentat si motivele pentru care ministrul a fost lasat sa participe.Potrivit Legii 161/2003, calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, potrivit Constitutiei, cu exceptia celei de membru al Guvernului, inclusiv a functiilor din aparatul Parlamentului.