UPDATE USR anunta un nou referendum intern, pentru a decide daca va colabora cu ONG-ul lui Dacian Ciolos. / Platforma Romania 100: Este o initiativa exclusiva a USR care nu a fost discutata sau agreata cu RO100. Dacian Ciolos nu are de gand sa preia niciun partid

"La acest moment, prioritatea România 100 este de a construi alături de comunitatea celor 35.000 de susținători și peste 8.000 de membri activi soluții concrete pentru modernizarea României, așa cum am anunțat și ne-am asumat. Din acest motiv, pe agenda Platformei România 100 nu există niciun fel de fuziune. Rămânem deschiși colaborării constructive cu organizații sau partide pentru proiecte care sunt în acord cu obiectivele Platformei România 100, așa cum de altfel este cazul Comisiei de Tăiat Hârtii #2, un proiect concret în care RO100 colaborează cu USR pentru a continua procesul de debirocratizare început de Guvernul Cioloș", a scris Alin Cristian Mituta pe Facebook.Acesta adauga ca "Și ar mai fi ceva, pentru că am văzut multe speculații pe această temă: Dacian Cioloș nu are de gând să preia niciun partid. Avem destulă treabă la Platforma România 100."Intrebat daca exista vreo colaborare intre USR si Dacian Ciolos, deputatul USR Ionut Mosteanu a spus ca mai multi membri din partid colaboreaza informal cu platforma Romania 100: "O colaborare exista informal intre diversi membri dintre USR si platforma Romania 100. Mecanismul intern al referendumului, tocmai am vazut ca functioneaza, si membri partidului vor sa fie consultati si implicati in deciziile majore ale partidului. Exista un referendum care a fost lansat de la colegii din filiala Mehedinti prin care au cerut consultarea bazei partidului penru o viitoare colaborare intre USR si platforma Romania 100. Statutar, asta va dura doua luni si va intampla la inceputul lui octombrie."Intrebat in continuare ce ar insemna aceasta colaborare, Mosteanu a raspuns ca "aceasta intrebarea va da un mandat Biroului National sa inceapa niste discutii formale cu platforma Romania 100".Intrebat si daca cele doua formatiuni vor merge in tandem sau va exista o fuziune, el a raspuns ca "asta ramane de vazut": "Intrebarea referendumului pot sa v-o citesc exact: sunteti de acord ca USR sa initieze discutii pentru colaborarea cu Romania 100?. Referendumul intern, ca mecanism, pleaca de jos in sus, de la baza catre conducere. Asta este intrebarea gandita de colegii nostri, va fi un referendum si in functie de asta BN va decidee pasii urmatori."Ionut Mosteanu a mai spus ca fuziune si colaborare sunt doua chestiuni diferite si ar trebui sa existe doua intrebari in acest sens la referendumul intern: "Sunt doua nintrebari diferite, sunt de acord cu dumneavoastra, colaborare si fuziune sunt doua chestiuni diferite si probabil ar trebuie sa fie doua, momentan avem doar una si o sa avem un raspuns care o sa dea startul unor discutii formale si pe parcursul discutiilor o sa vedem cum este cel mai bine pentru cele doua formatiuni."Vicepresedintele USR a adaugat ca, cel mai probabil, si acest referendum intern se va desfasura online, urmand ca la inceutul lunii octombrie sa aiba loc votul: "Acest referendum a fost creat de filiala din Mehedinti si, cel mai probabil, se va desfasura online dupa acelasi mecansim, unde vorm avea o luna de zile de dezbateri si apoi la inceputul lui octombrie se va vota tot asa pe aceeasi platforma care a functionat foarte bine pana acum. Se pot face oricate (referendumuri -n.red.), deci mecanismul de consultare a bazei partidului permite declansarea unui referendum la cererea BN sau a 200 dintre membri."