Klaus Iohannis la Ziua Marinei: Un stat nu poate fi cu adevarat puternic daca nu are capacitatea de a-si proteja cetatenii si de a le asigura securitatea. Avem nevoie de o armata inzestrata si pregatita sa faca fata cu succes provocarilor actuale

"In arealul Marii Negre ne confruntam cu provocari de securitate din ce in ce mai complexe si mai volatile, precum si cu un grad sporit de impredictibilitate si incertitudine. (...) Romania isi asuma si mai activ profilul de stat puternic si de actor regional relevant. Suntem un pilon de stabilitate si furnizor de securitate in regiune. Depunem eforturi consistente pentru ca rolul Marii Negre si importanta sa strategica sa fie recunoscute la nivelul NATO si al Uniunii Europene", a afirmat seful statului, potrivit News.ro.Klaus Iohannis a vorbit si despre alocarea a 2% din PIB pentru Aparare, dar si despre viitoarele achizitii ale MApN: "Un stat nu poate fi cu adevarat puternic daca nu are capacitatea de a-si proteja cetatenii si de a le asigura securitatea. Avem nevoie de o armata inzestrata si pregatita sa faca fata cu succes provocarilor actuale, si aceasta implica eforturi deosebite in ceea ce priveste dotarea si modernizarea. (...) Romania este un stat credibil si predictibil, determinat sa participe la asigurarea securitatii colective impreuna cu aliatii sai. Respectarea pe termen lung a acestui angajament va permite inzestrarea armatei cu tehnica moderna, de ultima generatie."Klaus Iohannis a adresat si un mesaj militarilor, carora le-a spus ca eforturile si sacrificiile lor sunt recunoscute de romani, iar ei sunt pretuiti. El a transmis, de asemenea, un mesaj si marinarilor, despre care a spus ca au una dintre cele mai dificile meserii, care ii poarta departe de tara, familie si prieteni: "Dincolo de primejdiile acestei meserii, traiti bucurii pe care multi dintre noi nu le vom cunoaste niciodata. Calatoriile dumneavoastra reprezinta o descoperire unica a vietii, sub semnul unei relatii aproape sacre cu marea. Cand va veti regasi pe oceane, departe de casa si de cei dragi, amintiti-va ca faceti cinste Romaniei prin curajul si daruirea de care dati dovada. Sacrificiul dumneavoastra este recunoscut si pretuit! Sunteti intruchiparea profesionalismului, dedicarii si responsabilitatii."Presedintele a subliniat si numarul mare de participanti la festivitatile de la Constanta: "Este cea mai buna dovada a pretuirii de care dumneavoastra, cei din Marina Romana, va bucurati pentru devotamentul cu care va faceti datoria fata de tara. Este o recunoastere pe care o meritati pe deplin. Va felicit ca reusiti, in fiecare an, sa fiti cu adevarat in mijlocul oamenilor. Este o parte extrem de importanta a misiunii dumneavoastra publice. Vad astazi multi copii, care asteapta nerabdatori exercitiile desfasurate pe mare. Stiu din experienta mea de profesor ca nimic nu se compara cu satisfactia de a surprinde in privirea celor tineri entuziasmul si curiozitatea care, nu de putine ori, inspira o viitoare cariera."La festivitatile de la Constanta participa peste 6.000 de persoane.