Presedintele interimar al USR face un apel catre Nicusor Dan sa revina in USR: Este cea mai importanta persoana din partid/ Nicusor Dan: Nu ma intorc intr-un partid care se pozitioneaza altfel decat am vorbit in campania electorala

Nicusor Dan: Nu ma intorc intr-un partid care se pozitioneaza altfel decat am vorbit in campania electorala

"Acest referendum a fost un exercitiu democratic. (...) Dupa parerea noastra, din acest exercitiu democratic Uniunea Salvati Romania iese mai intarita, mai puternica. Trebuie sa fim constienti cu totii ca nu exista, in urma acestui exercitiu, invinsi si invingatori. A fost doar un exercitiu democratic, dupa care trebuie sa ne asezam toti la aceeasi masa si sa continuam ce am inceput anul trecut. Dupa aceasta conferinta, Biroul National al partidului se va reuni intr-o sedinta extraordinara pentru a lua deciziile care se impun", a declarat presedintele interimar la USR.Elek Levente a afirmat ca face un ape catre Nicusor Dan sa revina in partid, precizand ca, in opinia sa, acesta este "cea mai importanta persoana din partid"."Eu am incercat sa iau legatura azi dimineata cu el (Nicusor Dan - n.r.). Probabil a stat noaptea la intrebari si la ora asta inca nu raspunde, dar cu siguranta dupa intalnirea asta vom discuta. (...) Eu i-as face un apel sa revina in partid. (...) Din punctul meu de vedere, Nicusor Dan este cea mai importanta persoana din partid si locul lui este alaturi de noi", a spus Levente.Solicitat sa raspunda daca in cazul in care fostul lider al USR nu vrea sa revina in partid e posibil ca si alti membri sa paraseasca formatiunea politica, Levente a spus ca nici nu vrea sa se gandeasca la acest lucru."Sunt convins ca toti colegii au inteles ca e un exercitiu democratic si am vrut sa stim exact ce vrea partidul. Trebuie sa mergem inainte, indiferent daca ne convine sau nu", a spus liderul interimar al USR.Fostul presedinte al USR Nicusor Dan a declarat, luni, la Parlament ca nu va reveni intr-un partid care "se pozitioneaza altfel decat in campania electorala" si anunta ca, in cazul in care partidul reconsidera si spune ca pe initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei nu are o pozitie unitara, atunci revine in formatiunea politica."Nu ma intorc intr-un partid care se pozitioneaza in mod oficial altfel decat am vorbit in campania electorala (...) Ma voi intoarce in USR atunci cand convingerile mele sunt aceleasi cu ale partidului. (...) Daca la un moment dat partidul reconsidera si spune ca pe aceasta chestiune nu are o pozitie unitara, atunci da, revin in partid. In acest moment, sunt in afara USR", a declarat Nicusor Dan.El a precizat ca ramane parlamentar si ca va colabora cu oricine."Probabil ca voi colabora ca parlamentar afiliat", a mai spus Nicusor Dan.El crede ca referendumul organizat in interiorul USR a divizat formatiunea."A fost un referendum cu un scor strans, ceea ce dovedeste inca o data ca discutia asta nu trebuia sa aiba loc acum. Este o divizare si in ceea ce priveste membrii USR, cat si in ceea ce priveste publicul pe care USR il are. Eu vreau sa multumesc celor care au militat pentru ca patidul sa-si pastreze pozitia din campania electorala si sa ii asigur ca raman in politica", a subliniat Nicusor Dan. Peste jumatate dintre membrii USR, respectiv 52.7%, au votat pentru pozitionarea partidului fata de initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei, votul impotriva redefinirii familiei fiind majoritar , 864 de membri pronuntandu-se in acest sens, anunta formatiunea, precizand ca la referendumul intern incheiat duminica la ora 24:00, din totalul de 1829 de membri USR au votat 1453, prezenta finala la vot fiind de 78%. Cristian Ghinea, lider al Platformei liberale din USR, afirma, intr-o postare pe Facebook , ca, prin rezultatul referendumului intern, membrii USR au pus interesele de modernizare ale societatii romanesti si ale propriilor alegatori deasupra unor ipotetice calcule electorale lipsite de curaj si a santajului emotional. El critica atitudinea lui Nicusor Dan, despre care afirma ca "s-a pus pe sine deasupra partidului" si cheama la dialog platformele, grupurile si membrii USR pentru a decide pasii de urmat.