USR a decis, in cadrul referendumului intern, sa se pozitioneze impotriva referendumului initiat de Coalitia pentru Familie

52,7% - DA, USR trebuie sa aiba o pozitie ca partid pe tema referendumului initiat de CpF.82,5% - USR trebuie sa se pozitioneze impotriva referendumului initiat de CpF.Conducerea USR va oferi mai multe detalii despre modul in care au votat membrii partidului la cele doua intrebari ale referendumului intern intr-o conferinta de presa ce va avea loc luni, 14 august, de la ora 11:00, la Parlament.Referendumul intern din USR s-a incheiat duminica, 13 august, la ora 24:00. Din totalul de 1829 de membri USR au votat 1453, prezenta finala la vot fiind de 78%. Rezultatele arata ca 52,7% dintre membrii partidului au votat pentru pozitionarea partidului fata de initiativa de modificare a Constitutiei initiata de Coalitia pentru Familie.Rezultatele referendumului intern vor fi validate de Biroul National al USR care se reuneste in sedinta in cursul zilei de luni.Referendumul s-a desfasurat timp de sapte zile consecutive, intre 7 si 13 august, iar membrii au avut de raspuns la doua intrebari:La intrebarea "Sustineti ca USR sa aiba o pozitie ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie?" 766 au votat DA, iar 682 au votat NU.La intrebarea "Cum trebuie sa se pozitioneze USR ca partid pe tema referendumului Coalitiei pentru Familie?" 184 au votat PRO, iar 864 au votat CONTRA.Referendumul s-a desfasurat prin intermediul unei platforme online, care a asigurat secretul total al votului. Fiecare membru a primit pe mail un user si o parola unice pentru a se putea loga pe platforma sa voteze.Mai multe detalii despre modul in care au votat membrii USR la cele doua intrebari ale referendumului intern vor fi oferite de conducerea partidului intr-o conferinta de presa ce va avea loc luni, 14 august, de la ora 11:00, in Parlamentul Romaniei.USR este primul partid din Romania care a organizat un referendum de consultare a tuturor membrilor. De altfel, USR este singurul partid din Romania care si-a asumat prin statut consultarea tuturor membrilor in problemele de interes ale partidului. Rezultatele referendumurilor interne vor constitui o baza pentru luarea deciziilor in cadrul Biroului National al USR.Acest prim referendum din USR reprezinta o premiera in politica romaneasca, dar si o dovada ca Uniunea Salvati Romania isi respecta promisiunea de a schimba modul de a face politica in Romania. Valorile USR se bazeaza pe democratie, integritate si transparenta fata de membrii USR si fata de societate.Iata si pozitia oficiala a platformei USR Liberal:USR se va pozitiona impotriva revizuirii Constitutiei Romaniei initiata de Coalitia pentru familie, dovedind astfel ca sustine si apara libertatile si viitorul romanilor.Membrii USR au pus interesele de modernizare ale societatii romanesti si ale propriilor alegatori deasupra unor ipotetice calcule electorale lipsite de curaj si santajului emotional exercitat asupra lor. USR Liberal cheama la dialog platformele, grupurile si membrii USR pentru a decide pasii de urmat dupa referendum.Rezultatul demonstreaza ca USR este singurul partid modernizator si proeuropean al Romaniei si ca este angajat, unit si puternic, in lupta cu vechile partide, PSD si PNL, care, prin sustinerea unei coalitii cu un program iliberal, au dezertat de la obligatia de a ne apara libertatea.Prin votul dat in favoarea pozitionarii, membrii USR au aratat ca valorile si binele public sunt cele care-i ghideaza, confirmand ca USR este un partid care face o altfel de politica, cu totul diferit de celelalte partide care renunta la valori si la binele public pentru un pumn de voturi conjuncturale. USR si-a respectat astfel promisiunea esentiala facuta alegatorilor, ca este altfel.Referendumul in sine, un exercitiu democratic unic in Romania si istoric pentru sistemul politic romanesc, dovedeste ca voturile noastre, ale useristilor, sunt egale si ca fiecare membru participa la decizia in privinta directiei in care mergem. In acest context invitam simpatizantii sa ni se alature in USR pentru ca, asa cum am aratat prin referendum, fiecare dintre noi poate participa la schimbarea Romaniei.USR Liberal dezaproba faptul ca fostul presedinte al USR Nicusor Dan s-a pus pe sine deasupra partidului si afirma cu tarie ca USR va continua sa ramana un partid al membrilor sai si al cetatenilor si nu al unui singur om. Dezavuam telenovela demisiei cu revenire, campania din afara partidului pentru partid si continuarea campaniei in timpul referendumului, toate elemente care denota lipsa de respect fata de membrii USR, care asteptau respectarea regulilor principial agreate.USR Liberal este increzator ca viitorul Congres va alege un nou presedinte capabil sa puna interesele alegatorilor si ale societatii deasupra dorintelor proprii, sa creeze si sa mentina punti pentru dialog, sa conduca impreuna cu si respectand membrii USR si sa garanteze, prin actiunile lui, ca USR este acel partid altfel care modernizeaza Romania.Platforma USR Liberal