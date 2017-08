Ministrul Carmen Dan, despre faptul ca ar fi preferata lui Liviu Dragnea: Am putea accepta ca m-a propus pentru ca ma cunoaste, dar mi se pare ca ne situam intr-un plan al ridicolului. Domnul Dragnea a sustinut-o si pe Sevil Shhaideh. / Presedintele PSD nu va mai avea o atitudine pasiva fata de atacuri

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a declarat duminica seara la Antena 3 ca este ridicol sa se vorbeasca despre faptul ca ar fi preferata presedintelui PSD, Liviu Dragnea, intrucat acesta a sustinut si alti ministri. Totodata, aceasta a spus ca presedintele PSD nu va mai avea o atitudine pasiva fata de cei care il critica.





"Este adevarat, am putea accepta ideea ca m-a propus pentru ca ma cunoaste, si, eu stiu, pentru ca sunt din Teleorman, dar domnul Dragnea a sustinut si alti ministri, pe doamna Shhaideh, de exemplu, care a demonstrat ce poate din punt de vedere profesional", a spus Carmen Dan, adaugand "mi se pare ca ne situam intr-un plan a ridicolului. Nu ma pot justifica ca sunt din Teleorman. Eu il respect pe domnul Dragnea".



"Este un om puternic in politica si in afara politicii", l-a caracterizat ministrul Afacerilor Interne pe Dragnea.

Aceasta a msi spus ca "nu exista nicio numire politica. Oameni selectati pe criteriul profeional. Nici in cabinetul meu nu au existat cunostinte, rude, oameni numiti politic."Cat priveste atacurile la care ar fi supus Dragnea, Carmen Dan a spus ca nu ar aprecia ca este in "stare critica"."Este evident ca este o tinta, dar domnul Dragnea a declarat ca nu va mai fi intelegator, ca va uza orice mijloc ca sa se apere... In niciun caz nu as aprecia ca este intr-o situatie critica, a luat decizii transant, sunt convinsa ca si-a asumat aceasta responsabilitate, si-a facut o proprie analiza si stie ce are de facut. Este important ca cei din PSD sa il sustina si sa spuna foarte clar din acest moment sau referitor la momente anterioare care sunt adevarurile nespuse. In planul comunicatorii poate am avut o deficiente. ... Noi am discutat in cadrul coalitiei si in cadrul partidului multe situatii, in fiecare saptamana, pe programul de guvernare, am ales sa recuperam toate pierderile din prima perioada si cred ca am si reusit, asumandu-ne cu totii responsabilitatea, dar nu este normal doar sa ne aparam, trebuie sa spunem clar care sunt adevarurile", a spus ministrul de Interne.Dan a mai spus ca "Dragnea a anuntat ca nu va mai avea o atitudine pasiva, a incasat tot ce s-a pus in dezbatere in spatiul public, asumate sau inventate. Sunt convinsa ca stie foarte bine ce are de facut".