 Mesajul premierului Tudose catre o romanca plecata in strainatate: Am convingerea ca romanii aflati la munca peste granite au de ce sa se intoarca acasa

Premierul Mihai Tudose i-a raspuns, duminica, pe Facebook, unei romance care locuieste in strainatate care il intreaba daca, in cazul in care s-ar intoarce in tara, ar putea gasi locuri de munca bine platite pentru ea, in domeniul sanatatii, si pentru sotul ei, jurist. Acesta ii transmite femeii ca, în domeniul sănătății, a demarat o ampla campanie pentru a remedia problemele sistemice, inclusiv în ceea ce privește remunerația cadrelor, iar in domeniul juridic "oportunitatile sunt numeroase".





Acesta mai spune ca are convingerea ca romanii aflati la munca peste granite au de ce sa se intoarca acasa.