Klaus Iohannis la festivalul Haferland: Comunitatea saseasca va serba impreuna cu romanii Centenarul Romaniei

"Cred ca trebuie sa ne concentram pe mesajele pozitive. (...) Comunitatea saseasca va serba impreuna cu romanii Centenarul Romaniei si eu cred ca pana la urma toti ceilalti se vor convinge ca acesta este mesajul. Centenarul este un lucru extrem de important si chiar daca pentru unii pare doar ca au trecut 100 de ani este mare lucru pentru ca, dupa parerea mea, Romania in acesti 100 de ani a dovedit ca dintr-o tara mica, la marginea imperiilor, se poate crea o tara care intre timp este o tara puternica in regiune, o tara stabila, (...) si mai mult este o tara care contribuie la dezvoltarea si stabilitatea intregii regiuni. Putem sa spunem ca in ultimii 100 de ani am facut pasi importanti si hotarati inainte intr-o directie buna", a spus Klaus Iohannis.Seful statului participa duminica, in localitatea Crit, la manifestari organizate in cadrul celei de-a V-a editii a Saptamanii Haferland, un festival cultural dedicat promovarii zonei sasesti din Transilvania.