Deputatul PSD de Bihor Adelina Coste a murit

Fosta candidata a social-democratilor pentru Primaria Oradea la alegerile din iunie 2016, Adelina Coste a intrat in Parlament la alegerile din decembrie 2016, dar la inceputul acestui an a fost diagnosticata cu o boala grava care a tinut-o departe de bancile Camerei.Adelina Coste, nascuta in 1965, a fost director al Cancelariei Prefectului Bihor inainte de 2010, apoi subprefect si consilier local PDL din 2012. In 2014 a intrat in Partidul Social Democrat in care a ocupat functiile de presedinte executiv BPL Oradea si vicepresedinte BPJ PSD Bihor.