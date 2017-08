PNL a depus la Avocatul Poporului o cerere de sesizare a CCR in legatura cu OUG privind scolile doctorale si plafonarea indemnizatiilor pentru mame

"PNL a depus o cerere de sesizare catre Avocatul Poporului pentru Ordonanta 54, cea care se refera la scolile doctorale, si pentru Ordonanta 55, cea care se refera la plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor. Am exprimat mai multe motive in cererea de sesizare, dar in fapt domnul Liviu Dragnea, asa cum ne-a obisnuit in ultima perioada, a comis-o din nou. Dumnealui a convocat de la sine putere pe data de 7 august sesiune extraordinara la Camera Deputatilor, Biroul permanent al Camerei Deputatilor s-a intalnit in data de 8 august, deci lucrurile din acest punct de vedere sunt clare. Ce este ingrijorator este bataia de joc pe care o arata PSD, un partid aflat la guvernare, fata de lucruri simple, legi, regulamente si Constitutie", a declarat prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu.El a precizat ca cererea vizeaza procedura in care a fost sesizat Parlamentul, adaugand ca in acest caz s-a incalcat Constitutia: "Trebuia intai Biroul permanent sa se intruneasca, apoi presedintele Camerei Deputatilor sa solicite sesiune extraordinara. Domnul Liviu Dragnea a solicitat pe 7 (n.r. august) de la sine putere, a plecat in vacanta si pe data de 8 s-a intalnit Biroul permanent al Camerei si nu a fost un presedinte al Camerei care sa solicite sesiune extraordinara. (...) Noi nu am intrat pe fondul ordonantelor, ci doar pe respectarea legii, Constitutiei si a Regulamentelor Camerei si Senatului."Iulian Dumitrescu a mai spus ca, personal, sustine plafonarea indemnizatiilor pentru mame: "Opinia mea este ca este un plafon corect (plafonarea indemnizatiilor la 8.500 de lei n.red.)", a afirmat liberalul.In ceea ce priveste OUG privind scolile doctorale, liberalii sustin, in cererea depusa la Avocatul Poporului, ca aceasta nu isi justifica urgenta: "Adoptarea OUG 54/2017 este neconstitutionala si pentru ca Guvernul Romaniei a adoptat un act normativ de modificare a unui alt act normativ aflat in procedura parlamentara de legiferare, contrar dispozitiilor cuprins ein decizia CCR 1431/2010", se arata in documentul PNL semnat de presedintele partidului, Ludovic Orban.Si in cazul OUG 55, liberalii afirma ca nu se regaseste "nicio situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata": "Asa-zisa justificare a situatiei exceptionale invocata de catre Guvern este, practic, o recunoastere a incompetentei ministrului de resort, a Guvernului in ansamblul sau in ceea ce priveste elaborarea bugetului de stat. Argumentul ca sursa bugetara este insuficienta nu poate si nu constituie un motiv legal pentru a adopta o OUG de restrangere a unui drept."