Orban: Prin cresterea accizei la combustibil va creste inflatia

"In expunerea de motive pe care o face Guvernul la justificarea cresterii accizelor la combustibil recunoaste ca a crescut volumul vanzarilor. In schimb, incasarile la acciza ele nu corespund cresterii volumului vanzarilor, ceea ce inseamna ca a existat o evaziune in vanzarea combustibilului si statul a fost incapabil sa colecteze surplusul de acciza ca urmare a cresterii vanzarilor. Prin cresterea accizei la combustibil, nu o sa castige niciun ban in plus, o sa creasca costul pe transport pe fiecare produs, fiecare serviciu si produs care inglobeaza costul de transport isi va creste pretul. Ce inseamna asta, va insemna inflatie, va insemna erodarea puterii de cumparare (...) si rezultatul va fi cresterea inflatiei, adica o crestere artificiale a veniturilor la bugetul de stat. Astea sunt smecherii pe care le face Guvernul", a afirmat, joi, Ludovic Orban la Antena 3.Pe de alta parte, presedintele PNL a apreciat drept "un atac impotriva firmelor" obligativitatea crearii unui cont special pentru TVA."Contul special pentru TVA apare din nou ca un iepure scos din joben din disperarea celor care sunt la guvernare. Aceasta masura este un atac impotriva firmelor (...) Singurul efect al contului special pentru plata TVA va fi acela ca banii care intrau in contul firmelor pe facturile taiate de la partenerii de afaceri si care puteau fi folositi ca si capital de lucru o perioada de o luna sau trei luni, in functie de ritmicitatea cu care plateste firma TVA, nu vor mai fi la dispozitia firmei", a explicat Orban.