Tudorel Toader, referitor la angajarea fiului sau pe postul de asistent universitar: Indeplinirea criteriilor de concurs poate fi observata pe pagina de internet a Universitatii

Totodata, Tudorel Toader a subliniat faptul ca toate criteriile de concurs au fost indeplinite, lucru ce poate fi usor observat si pe pagina oficiala a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Mai mult, acesta scrie ca pentru ocuparea acestei functii, oricine are nevoie de titlul de doctor in drept."Fata de afirmatiile tendentioase, promovate in spatiul public, inteleg sa fac urmatoarele precizari:1. Ionut Alexandru Toader este notar public incepand din 2011, asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Petre Andrei din Iasi, incepand din 2013 si doctor in drept penal, din 2016.2. Postul de asistent universitar, scos la concurs, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.3. Prin modificarea regulamentului de concurs a fost introdus un filtru suplimentar, pentru verificarea indeplinirii criteriilor specifice, cu speciala referire la doctoratele interdisciplinare.4. Indeplinirea criteriilor de concurs poate fi observata pe pagina de internet a Universitatii.5. Pentru ocuparea postului de asistent universitar este necesar titlul stiintific de doctor in domeniul drept!", a scris, pe pagina sa de Facebook, Tudorel Toader.