USR a depus la Agentia de Integritate o sesizare pentru ca Tutuianu s-ar afla in incompatibilitate

Pentru a convoca sesiunea extraordinara, in data de 8 august, Adrian Tutuianu a luat parte si a votat ca membru in Biroul permanent al Senatului, desi Legea nr. 161/2003 prevede clar faptul ca functia de membru al Guvernului este incompatibila cu orice alta functie publica de autoritate, cu exceptia celei de simplu deputat sau de senator. Aceasta situatie nu l-a impiedicat pe Calin Popescu Tariceanu sa declare regulamentara convocarea sesiunii extraordinare, se arata intr-un comunicat USR."Pentru a-si asigura cvorumul in Biroul permanent al Senatului, reprezentantii PSD-ALDE au comis o ilegalitate. Aveau nevoie de prezenta a 7 membri din 13, iar printre cei 7 a fost si domnul Tutuianu, care dupa ce a devenit ministru nu mai poate vota in Biroul Permanent. In dispretul legii, domnul Tariceanu a convocat sesiunea extraordinara, dupa o sedinta care s-a terminat in mai putin de 10 minute, ca sa aiba timp sa trimita decizia la Monitorul Oficial", a explicat senatoarea USR Florina Presada, cea care a formulat sesizarea la ANI, conform sursei citate.Fiind incompatibil, Adrian Tutuianu nu ar fi avut dreptul sa participle la sedinta Biroului permanent al Senatului, iar sedinta nu ar fost regulamentara in lipsa de cvorum, asa cum s-a intamplat si la Camera Deputatilor.Prin urmare, USR semnaleaza ca nici sesiunea extraordinara a Senatului convocata de Calin Popescu Tariceanu nu este legala.Partidul Uniunea Salvati Romania va depune, saptamana aceasta, o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea pentru convocarea ilegala a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor. Plangerea va fi depusa la Directia Nationala Anticoruptie si vizeaza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Liviu Dragnea a emis cu de la sine putere decizia de convocare a plenului fara sa fi fost mandatat in acest sens de Biroul permanent, se mai arata in comunicat.