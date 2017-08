Comisia parlamentara de ancheta va cere din nou Parchetului General dosarul privind alegerile din 2009

"S-a votat astazi (n.r. - joi) sa solicitam Secretariatului General al Guvernului detalii cu privire la destituirea si numirea de prefecti dupa ce domnul ministru Nica a fost demis. A mai fost votata o propunere, o revenire cu o solicitare catre domnul Augustin Lazar pentru a ne pune la dispozitie o copie dupa dosarul efectuat cu cercetarile privind posibilitatea de fraudare a alegerilor din 2009, avand in vedere pozitia Consiliului Superior al Magistraturii, deciziile Curtii Constitutionale date in speta", a precizat presedintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, la Palatul Parlamentului.Ea a adaugat ca documentele din dosarul respectiv pot intra in posesia membrilor comisiei avand in vedere faptul ca acestia nu intentioneaza sa le dea publicitatii, ci doar sa le foloseasca la concluziile ce vor fi puse in raportul final.Eugen Nicolicea, membru al comisiei de ancheta, a sustinut ca obiectiile procurorului general cu privire la dosar nu au suport legal."Din raspunsul pe care ni l-a dat domnul Augustin Lazar, din comunicatele de pe site-ul institutiei si de pe Facebook-ul institutiei am vazut obiectiile domniei sale, iar comisia, prin adresa pe care a inaintat-o, a demontat punct cu punct toate obiectiile, care sunt niste inovatii ale domnului procuror general, foarte interesante, dar care nu au suport legal. CSM a dat dreptate comisiei in totalitate, a confirmat, si este scris negru pe alb, ca nu ne-am depasit atributiile prin aceasta solicitare", a spus Nicolicea.