PNL a depus o plangere prealabila impotriva HG nr. 291/2017, motivand ca limiteaza dreptul la pensie al celor care au lucrat in grupele I si II de munca

Partidul National Liberal a inaintat, miercuri, Guvernului Romaniei plangerea prealabila impotriva HG nr. 291/2017, hotarare care modifica normele metodologice de aplicare a legii pensiilor, pentru ca Hotararea ar limita dreptul la pensie pentru romanii care au lucrat in grupele I si II de munca si care s-au pensionat inainte de anul 2011, relateaza News.ro.





"In cazul in care Executivul, in termenul legal, nu corecteaza actul normativ, PNL se va adresa instantelor de contencios administrativ pentru a suspenda aplicarea deciziei sau pentru anularea ei. PNL subliniaza ca toti pensionarii trebuie sa beneficieze de majorarile necesare in conditiile legii si atrage atentia ca orice discriminare intre pensionari nu este acceptabila. Este regretabil ca, in momentul de fata, pensionarii au devenit o masa de manevra pentru Guvernul controlat de Liviu Dragnea", transmite biroul de presa al PNL.





Biroul Executiv (BEx) al PNL a decis, pe 31 iulie, atacarea in instanta de contencios administrativ a Hotararii de Guvern 291/2017, care, in opinia liberalilor, instituie "o grava discriminare" pentru cei care au muncit in grupele I si II de munca, deoarece nu permite majorarea pensiilor celor care s-au pensionat pana la data de 1 ianuarie 2011.





"Atat actiunea inaintata de PNL, cat si plangerea prealabila si actiunea in instanta, vor fi folosite de catre toti cetatenii romani ale caror drepturi au fost afectate de aceasta Hotarare de Guvern, ma refer la pensionarii care au muncit in grupa I si II de munca si care s-au pensionat pana la 1 ianuarie 2011", declara Ludovic Orban.





Presedintele PNL a adaugat ca a solicitat fiecarei filiale judetene sa puna la dispozitia pensionarilor din fiecare judet un avocat din partea partidului care sa ofere consultanta juridica si sa ajute la intocmirea documentelor: plangerea prealabila si actiunea in contencios pentru toti pensionarii care vor sa dea in judecata Guvernul.