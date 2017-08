USR va sesiza ANI in cazul lui Adrian Tutuianu, pe care il acuza de incompatibilitate

"Ministrul Apararii, Tutuianu, a fost prezent in Biroul Permanet pentru a asigura cvorumul, desi legea ministeriala interzice sa detii doua functii simultane de conducere. Practic dumnealui e si membru al Biroului Permanent al Senatului si este si ministru. E o situatie de incompatablitate aici, iar cererea a va fi adresata catre Agentia Nationala de Integritate", a declarat George Dirca, citat de News.ro.Senatorul George Dirca a mai spus ca USR va formula pana la sfarsitul acestei saptamani si doua plangeri care il vizeaza pe Liviu Dragnea cu privire la modul in care a fost convocata sesiunea parlamentara extraordinara, una dintre plangeri urmand sa fie facuta la DNA pentru abuz in serviciu, iar cealalta plangere la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru fals intelectual si uz de fals.Liderul senatorilor PNL, Mario Oprea, acuza, marti, faptul ca sesiunea extraordinara a Senatului a fost convocata ilegal de catre Biroul Permanent al forului, care a intrunit cvorumul doar prin participarea ministrului Adrian Tutuianu, inca secretar al Senatului, desi legea interzice acest cumul de functii. Liberalii spuneau ca se vor adresa premierului, pentru a constata incompatibilitatea lui Tutuianu si pentru a-l obliga sa aleaga intre demnitati.