USR depune la DNA plangere pentru abuz in serviciu impotriva lui Liviu Dragnea, dupa convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului

"In aceasta saptamana USR va depune plangere penala la DNA impotriva lui Liviu Dragnea pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals pentru ca neconvocarea Biroului Permanent e caz clasic de abuz in serviciu. Nu au fost indeplinite conditiile legale, Dragnea a publicat in Monitorul Oficial o convocare care nu indeplinea conditiile prevazute de Constitutie sau regulament", a anuntat purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna, citat de News.ro.Dan Barna spune ca niciuna dintre conditiile prevazute de Constitutie pentru convocarea unei sesiuni extraordinare nu a fost indeplinita: "Nicuna dintre cele trei conditii - solicitarea presedintelui Romaniei, solicitarea Biroului permanent al uneia dintre Camere sau solicitarea a o treime dintre parlamentari - nu a fost indeplinita, el (Liviu Dragnea - n. red.) a pretins ca sunt indeplinite, explicatiile cu sedinta telefonica nu au acoperire in regulament."Liviu Dragnea si-a delegat luni atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor, de marti pana vineri, vicepresedintelui acestui for, Florin Iordache. Acest lucru s-a intamplat chiar inainte ca Parlamentul sa se intruneasca, saptamana aceasta, in sesiune extraordinara.Potrivit articolului 66, alineatele 2 si 3 din Constitutie, Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc in sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui Romaniei, a biroului permanent al fiecarei Camere ori a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor. Convocarea Camerelor se face de catre presedintii acestora.Sedinta Biroului Permanent in care s-a discutat convocarea sesiunii extraordinare a fost suspendata din lipsa de cvorum.Florin Iordache a facut declaratii contradictorii privind sedinta Biroului Permanent, afirmand mai intai ca s-a dat un vot pentru stabilirea sesiunii extraordinare marti, apoi negand ca s-a votat ceva in timpul acelei discutii, ea fiind una "informala", pentru ca la final sa afirme ca ea a avut cvorum, iar o stenograma oficiala poate fi consultata la Secretariatul General.Florin Iordache a sustinut, marti, de la tribuna plenului, ca deputatii au fost convocati in mod "regulamentar si constitutional" la sesiunea extraordinara, in conditiile in care membrii Biroului Permanent si liderii de grup au fost sunati luni, iar "cu o majoritate covarsitoare", s-a decis programul forului legislativ.