Siegfried Muresan: Cresterea accizei la combustibil pune economia Romaniei intr-un pericol major / Guvernul baga mana in buzunarul cetateanului si al companiilor

Efectul acestei masuri: un mediu de afaceri sufocat, mai putina crestere economica si, in final, mai putine locuri de munca si cresteri de preturi, estimeaza Muresan.In opinia sa, cei mai afectati vor fi oamenii cu venituri mici."Cresterea accizei la combustibil ne va face mai putin competitivi decat alte state din regiune, lucru care inseamna investitii mai putine si economie mai slaba. Cum se castiga competitivitatea? Imbunatatind infrastructura, investind in cercetare, inovare, facand sectorul public sa functioneze in serviciul cetateanului si al intreprinderilor", arata Siegfried Muresan.Europarlamentarul acuza Guvernul ca "baga mana in buzunarul cetateanului si al companiilor si ia pana la ultimul leu pe care il gaseste acolo"."Daca economia nu creste, solutia nu este sa o impovarezi cu taxe si impozite mai multe sau mai mari (...) Este normal ca in Romania si Bulgaria acciza sa fie mai mica decat in alte state europene, caci noi trebuie sa cream acel cadru fiscal necesar dezvoltarii si reducerii decalajului dintre noi si statele europene dezvoltate", argumenteaza el."Guvernul PSD - ALDE trebuie sa inteleaga ca bugetul de stat intr-o economie nu se consolideaza ca in epoca medievala marind birurile celor care duc in spate greul unei tari", mai spune Muresan.