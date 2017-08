Iordache: Sesiunea extraordinara a fost convocata regulamentar si constitutional

Replica sa vine dupa ce presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat ca sesiunea extraordinara a fost convocata incalcandu-se "grosolan" Constitutia iar Cristian Ghinea (USR) a anuntat ca Biroul Permanent, convocat de marti la Parlament, nu a avut cvorum si, implicit, "sesiunea extraordinara NU este convocata"."Ieri, cand Camera Deputatilor a fost sesizata cu aceasta ordonanta, noi aveam cinci zile in care obligatoriu trebuia sa ne intrunim. Aici nu e daca vrem sau nu vrem, potrivit articolului 115 trebuia sa ne intalnim. In urma apelului secretarului general, telefonic, la membrii Biroului Permanent si la liderii de grup, cu o majoritate covarsitoare a membrilor BP si a liderilor de grup s-a convenit ca sesiunea extraordinara sa se faca azi, la ora 15.00, lucru pe care l-am facut", a spus Florin Iordache.Social-democratul a sustinut ca in cadrul Biroului Permanent de la ora 11.00 trebuiau stabilite doar comisiile la care urma sa fie repartizat proiectul de lege pentru aprobarea OUG privind acreditarea scolilor doctorale pana la evaluarea periodica."In Biroul Permanent de astazi, de la ora 11.00, nu aveam decat sa urmam o procedura foarte clara, aceea de a solicita unei comisii sau mai multor comisii care sa avizeze si sa faca raportul pe fond. Datorita faptului ca nu am avut astazi cvorum in Biroul Permanent, toate aceste lucruri le-a facut plenul.Deci, pentru corecta informare, dumneavoastra ati fost convocati regulamentar pentru ca, de aceea avem Constitutia, dar Constitutia trebuie privita impreuna, deci si art. 66 alineatul 2 si 3, dar si art. 115. Nu putem citi separat un articol sau altul, trebuie sa le citim impreuna. In conseinnta, dumneavoastra ati venit astazi in mod regulamentar, constitutional, am respectat si art. 63, dar si art 115", a conchis vicepresedintele Camerei Deputatilor.Liderul deputatilor PSD, Ioan Munteanu, a afirmat, la randul sau, ca s-a luat acceptul telefonic al tuturor membrilor Biroului Permanent pentru convocarea sesiunii extraordinare.