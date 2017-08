Orban, despre majorarea accizelor la carburanti: Acuz Guvernul Tudose de crima cu premeditare impotriva economiei romanesti

"Acuz Guvernul Tudose de crima cu premeditare impotriva economiei romanesti. Pentru a putea scoate bani din piatra seaca ca sa faca fata la majorarile salariale si la majorarile de pensii fara suport in realitatea economica, Guvernul Tudose ia doar masuri care duc la distrugerea economiei romanesti.Am vazut intentia Guvernului de a majora accizele pe combustibil. Readuc aminte ca de la 1 ianuarie s-a renuntat la supraacciza de 7 eurocenti pe combustibil. Practic, astazi Guvernul nu face altceva decat sa revina asupra masurii pe care a promis ca o va lua si anume aceea de a anula supraacciza la combustibil cu efecte devastatoare asupra economiei", a declarat Orban, marti, la Palatul Parlamentului.El a subliniat ca majorarea pretului la combustibil va duce la cresterea preturilor si tarifelor la toate bunurile si serviciile."Firmele de transport romanesti vor fi afectate grav si multe dintre ele vor fi nevoite sa inchida portile din cauza faptului ca nu vor mai putea fi competitive in raport cu firmele din alte tari. Nivelul de incasari la stat va scadea, pentru ca foarte multe firme de transport, asa cum au facut si in perioada in care era in vigoare supraaciza la combustibili, au preferat sa alimenteze in alte tari unde pretul combustibilului era mult mai mic", a afirmat liderul PNL.Ludovic Orban a adaugat ca majorarea pretului la combustibili afecteaza negativ competitivitatea tuturor firmelor romanesti ca urmare a cresterii costurilor care sunt aferente transportului. De asemenea, el a spus ca si in agricultura vor creste toate preturile ca urmare a majorarii pretului motorinei prin viitorul act normativ."Suntem categoric impotriva introducerii acestei cresteri a accizei care nu are niciun fel de fundament economic si care nu va avea niciun efect favorabil asupra veniturilor la bugetul de stat, ci dimpotriva va avea efecte extrem de grave asupra economiei", a spus el.