Tariceanu: Ministerul Finantelor a discutat cu companiile pentru ca majorarea accizei sa nu se simta in pretul carburantilor

Tariceanu a spus ca este vorba de o “mica majorare a accizei, ce va avea un mic impact la consumator” pentru ca va fi absorbita in pretul motorinei si benzinei, a spus presedintele Senatului.“Aceasta majorare nu se va resimti decat intr-o foarte mica masura, nesemnificativa, in pretul la pompa”, a insistat Tariceanu, adaugand ca MFP a discutat cu companiile de profil in acest sens.El a spus ca accizele au fost reduse si supracciza a fost eliminata, “iar ceea ce asteptam, o reducere a pretului carburantilor la pompa nu s-a intamplat”.Guvernul va majora accizele pentru benzina si motorina, justificand scumpirea carburantilor prin faptrul ca incasarile din aceste accize au scazut cu 768 mil. lei in primul semestru al acestui an si ca taxele reprezinta doar 50-52% din pretul lor.Majorarea se traduce printr-o scumpire de minimum 50 de bani pe litru la pompa la benzina si motorina.