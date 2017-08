Ludovic Orban: Sesiunea extraordinara a Parlamentului a fost convocata incalcandu-se "grosolan" Constitutia

"Eu astazi sunt prezent la Parlament, desi nu sunt parlamentar, in timp ce cel care trebuia sa fie la Parlament, presedintele Camerei Deputatilor, arata ca are obrazul mult mai gros decat prevede legea si a intrat in concediu dupa ce a facut misto de parlamentari, de colegii sai deputati, convocand prin sms o sesiune extraordinara care astazi nu este convocata in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu Regulamentul Camerei", a spus Orban.Potrivit liderului PNL, convocarea plenului reprezinta "cu siguranta o incalcare grosolana a Constitutiei si a Regulamentului Camerei Deputatilor"."O sesiune extraordinara poate fi convocata de presedinte, de Birourile permanente reunite sau de o treime dintre parlamentari. Nu avem niciuna dintre aceste conditii regulamentare indeplinite astazi. Ca atare, ordonanta de urgenta privitoare la prelungirea cu doi ani de zile a acreditarii si evaluarii scolilor doctorale nu poate intra in vigoare, iar daca va intra in vigoare avem de-a face cu un abuz grosolan si o incalcare de neacceptat a Constitutiei si a Regulamentului Camerei Deputatilor", a explicat Orban.