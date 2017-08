Cristian Ghinea (USR): Sesiunea extraordinara a Parlamentului NU este convocata. Orice tentativa de a ocoli acest fapt simplu va fi atacat la Curtea Constitutionala

"Toti cei 4 membri ai Biroului Permanent din partea opozitiei au fost azi la Camera Deputatilor. Toti cei 3 lideri de grup ai opozitiei au fost. Domnul Dragnea a convocat sesiune extraordinara dar el nu a venit. La fel alti pesedisti", a scris Cristian Ghinea pe contul sau de Facebook. "Opozitia am decis sa nu face act de prezenta. Drept urmare Biroul Permanent nu a avut cvorum. Drept urmare sesiunea extraordinara NU este convocata. Orice tentativa de a ocoli acest fapt simplu va fi atacat la Curtea Constitutionala", mai scrie Ghinea."Daddy nu poate convoca singur din pix o sesiune extraordinara. Macar daca incearca, sa vina si la servici. Guvernul nu poate da OUG-uri in acest moment. Repet: Parlamentul NU este in sesiune extraordinara", a mai scris parlamentarul USR.Surse politice au precizat ca, pe langa lipsa lui Liviu Dragnea, din partea PSD au mai lipsit si Petru Gabriel Vlase, care este vicepresedinte al BP, si Ioana Bran, secretar al BP. Fara cei trei si cei patru reprezentanti ai opozitiei nu ar fi existat cvorumul necesar intrunirii BP-ului.Reamintim ca deputatii si senatorii ar trebui sa se intruneasca in sesiune extraordinara , incepand de marti, pentru a aproba ordonantele de urgenta adoptate de catre Guvern saptamana trecuta referitoare la modificarea modului de calcul al pensiilor militare, plafonarea indemnizatiilor de crestere a copilului si cresterea salariilor politistilor, scrie news.ro.Anuntul a fost facut de presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de coalitie de luni.